Önce iyileştirin, sonra izleyin! Premier Lig..

Sonunda koronavirüsünün ciddiyetinin farkına varan Büyük Britanya’nın en önemli ülkesi İngiltere’de ülkenin en üst düzey futbol ligi Premier Lig, sağlık çalışanları için düğmeye bastı. Premier Lig ekiplerinden Brighton’ın önder lik ettiği kampanya ile NHS (Ulusal Sağlık Servisi) personeline toplamda 100 bin bedava bilet dağıtılması planlanıyor.

Ada’da şu ana kadar 8 bin korona vakası ve 400’ü aşkın ölüm gerçekleşirken, sağlık hizmetinde çalışanlar adeta gece gündüz mesai yapıyor. Premier Lig takımları da, virüsün sonlanmasının ardından söz konusu kişilere biletleri verip, onları tribünlerde ağırlamayı amaçlıyor.

Herkes yardım ediyor...

Öte yandan yabancı sporcular, virüsle mücadelede yardıma devam ediyor. İrlandalı karma dövüş sanatları sporcusu Conor McGregor, ülkesine 1 milyon Euro değerinde kişisel koruyucu ekipman bağışında bulundu. İspanya’da Real Madrid’in kaptanı Sergio Ramos, ülkesine 264 bin 571 maske, 15 bin test kiti ve bin koruyucu ekipman bağışladı. PSG’nin Brezilyalı yıldızı Neymar’ın çizgi roman şirketi de, çocuklar için internet üzerinden tüm kütüphanesini ücretsiz yayınlama kararı aldı.