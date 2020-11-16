Önce F1 sonra da Milli Takım

Dün öğlen İstanbul’da düzenlenen Formula 1 yarışını takip eden Bakan Kasapoğlu, daha sonra da soluğu Milli maçta aldı. Maç öncesi de Kasapoğlu, sosyal medya hesabından, “Sporla dolu bir gün yaşıyoruz. Formula 1’den sonra #BizimÇocuklar’a desteğe geldik. Kazanan hep Türkiye olsun!” diye yazdı. Bakan, mücadeleyi TFF Başkanı Nihat Özdemir, Rusya Futbol Federasyonu Başkanı Alexander Dyukov ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile birlikte takip etti. Ayrıca İzmir’de 30 Ekim’de yaşanan deprem sonrasında kahramanca mücadele veren kurtarma ekipleri de TFF ve Fenerbahçe Kulübü’nün özel davetlisi olarak maçı izledi. Stada gelen AFAD, AKUT ve Kadıköy Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri’ne teşekkür için tribüne, "İzmir’de umudumuz olanlar bugün aramızdalar! İyi ki varsınız?" pankartı asıldı. Karşılaşmayı da localardan yaklaşık 2 bin kişi izledi. Seyircilerimiz, Milliler’e de 90 dakika boyunca tam destek verdi.