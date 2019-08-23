Önce Chelsea, sonra Trabzonspor!

John Obi Mikel transferi ile adından söz ettiren Trabzonspor, geçen sezon İngiliz ekibi Liverpool ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Daniel Sturridge’i de kadrosuna kattı. 29 yaşındaki oyuncunun transferi Avrupa basınında geniş yankı uyandırırken, bu hamle ile ilginç bir özellik de ortaya çıktı. Bordo- Mavililer ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayan başarılı futbolcu, Trabzonspor formasını giyecek 5. Chelsea patentli oyuncu olacak.

Devler Ligi’ni kazandılar

2013-2016 yılları arasında Jose Bosingwa, 2013-2014’te Florent Malouda, 2015-2016’da Marko Marin ve bu sezon kadroya katılan Obi Mikel, daha önce İngiliz devi Chelsea’de forma giydi. Sturridge ile beraber bu 5 oyuncu 2011-2012 sezonunda Maviler’in Şampiyonlar Ligi kazanan kadrosunda da yer aldı ve en prestijli kupayı kazandı.

İngiltere’den dönüyor

Fırtına’nın ses getiren transferi Daniel Sturridge’in özel işlerini halletmek için dün İngiltere’ye döndüğü öğrenildi. 29 yaşındaki futbolcunun bugün ya da en geç yarın sabah Trabzon’a dönmesi bekleniyor. Lisansı yetiştirilen İngiliz futbolcunun, Yeni Malatyaspor karşılaşmasında ise yedek kulübesinde oturacağı öğrenildi. Ünal Karaman’ın şans vermesi halinde Sturridge kritik maçta forma giyebilecek.

Mikel’le yeniden buluştular

2009-2012 sezonlarında Chelsea’de beraber oynayan John Obi Mikel ile Daniel Sturridge yıllar sonra Trabzonspor’da buluştu. Maviler ile 2011-2012 sezonunda Devler Ligi’ni kazanan ikili, şimdi Bordo- Mavililer’in başarısı için ter dökecek.

En değerli 3. oyuncu

15 milyon Euro’luk piyasa değeri ile dikkat çeken Daniel Sturridge, Süper Lig’in yıldızları arasına girdi. İngiliz futbolcu, Galatasaray’da forma giyen Jean Michael Seri (25 milyon Euro) ve Steve N’Zonzi’nin (23 milyon Euro) ardından Abdülkadir Ömür (15 milyon Euro) ile birlikte ligin en değerli oyuncusu oldu.