Önce Alanyaspor sonra Abdullah Avcı!

7 haftada 5 puan topyabilen Bordo-Mavililer, Alanyaspor’u devirip Milli araya moralli girmek amacında. Eddie Newton ile yolları ayırdıktan sonra hemen teknik direktör arayışlarına başlayan Karadeniz ekibinde 1 numaralı aday Abdullah Avcı. Tecrübeli hoca ile görüşmeleri İkinci Başkan Ertuğrul Doğan yürütüyor.

Taraflar arasında artık detaylar konuşulurken, anlaşma süresinin 2.5 yıl olması bekleniyor. Trabzonspor Yönetimi, yeni teknik direktörünü Alanyaspor maçından sonra açıklamaya hazırlanıyor. Takımın havasını bozmak istemeyen Bordo-Mavili kulübün kurmayları, Milli arayı mini bir kamp olarak görüyor. Oyuncu grubunun 2 haftalık periyotta yeni teknik patrona alışacağı düşünülüyor. Lige verilecek ara sonrasında ise Fırtına sırasıyla B.B.Erzurum, Ankaragücü (d), Sivasspor ve Kayserispor (d) ile karşılaşacak.