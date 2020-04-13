Onana için PSG iddiası

Fransız L'Equipe, Ajax'ın yıldız kalecisi Andre Onana'nın bu yaz takımdan ayrılabileceğini aktardı.

24 yaşındaki oyuncu, Ajax'ın son yıllardaki başarılarının mimarı olurken Chelsea başta olmak üzere birçok Premier Lig ekibinin de dikkatini çekmeyi başardı.

Yaz döneminde ise Onana transferi konusunda en iddialı ekibin PSG olduğu belirtiliyor.

Sevilla'dan kiralanan yedek kaleci Sergio Rico ile önümüzdeki sezon yola devam etmek istemeyen PSG'nin Onana'yı transfer edebileceği ve Kamerunlu kalecinin Keylor Navas ile büyük bir rekabet edebileceği iddia edildi.