Sayısal Loto, Süper Loto, On Numara ve Şans Topu gibi sayısal oyunlar ile diğer şans oyunları, yurt dışı kaynaklı yazılımlarla faaliyet gösterirken, Türkiye'de ilk kez MPİ tarafından yerli bilişim sistemi üzerinden sayısal oyunların oynatılmasına başlandı. Süper On Numara, 1’den 80’e kadar yer alan sayı kümesi içerisinden 10 farklı sayının seçilmesiyle oynanır. Çekilişte 22 sayı çekilir ve 6, 7, 8, 9, 10 bilene ve hiç sayı bilemeyene ikramiye dağıtılır. Yıllardır bilinen On Numara’yı Misli.com’da 1-80 sayı kümesi içinden seçeceğiniz sayılarla veya otomatik doldur seçenekleriyle kolonlarınızı oluşturarak oynayabilirsiniz. On Numara ile ilgili detaylar haberimizde.

Süper On Numara nasıl oynanır?

Süper On Numara, 1’den 80’e kadar yer alan sayı kümesi içerisinden 10 farklı sayının seçilmesiyle oynanır.

Süper On Numara’da kimler ikramiye kazanır?

Süper On Numara’da yapılan çekişte 22 sayı çekilir ve 6, 7, 8, 9, 10 bilene ve hiç sayı bilemeyene ikramiye dağıtılır.

Süper On Numara’da çekilişler ne zaman gerçekleştirilir?

Süper On Numara çekilişleri her akşam saat 20:15’te gerçekleştirilir.

Süper On Numara’da 1 kolon bedeli ne kadardır?

Süper On Numara’da 1 kolon bedeli 1 TL’dir.

Süper On Numara’da ikramiye kazancından vergi kesintisi var mıdır?

Süper On Numara’da ikramiye kazancından vergi kesintisi yoktur.

Süper On Numara oyunlarını hangi saat aralığında oynayabilirim?

Süper On Numara oyunlarını çekilişin gerçekleştirilmesinin ardından 00:00’dan itibaren başlayarak bir sonraki çekiliş günü, çekilişten 2 saat öncesine kadar oynayabilirsiniz.

Süper On Numara’da ikramiye kazancımı nasıl temin edebilirim?

Süper On Numara’da bir kolonda 20.000 TL’nin altındaki tüm ikramiye kazançlarınız Misli.com hesabınıza otomatik olarak yansıyacaktır. İkramiye kazançlarınızı Misli.com hesabınızdan banka hesabınıza anında aktarabilirsiniz.

Süper On Numara’da bir kolondaki 20.000 TL ve üstü kazancımı nasıl temin edebilirim?

Süper On Numara’da bir kolonda 20.000 TL ve üstündeki ikramiye kazançlarınız için Milli Piyango İdaresi'nin belirlediği aşağıdaki prosedür uygulanmaktadır.

Sanal Bayiler tarafından, Milli Piyango İdaresi ile MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) arasında yapılan protokol hükümleri gereğince, bilet sahibinin kimlik tespitine yönelik olarak "İkramiye Ödeme Formu" üye tarafından doldurulur,

Üye tarafından bu belgenin Misli.com'a iletilir,

Bu belgenin Galatasaray -İstanbul Milli Piyango Şubesi’ne Misli.com tarafından ulaştırılması ve ödeme yapılabilmesi adına İdare'den onay alınır.

Bu prosedürlerin tamamlanmasının ardından, en geç 2 iş günü içerisinde bir kolon kazancı 20.000 TL ve üzerindeki ikramiye tutarları Misli.com üye hesabına aktarılmaktadır.

On Numara en çok çıkan sayılar 2020 hangileri?

On numara şans oyunu içerisinde belli başlı bazı rakamlar, oyunun piyasaya çıktığı günden bu yana daha fazla çıkıyor. Bu da vatandaşların dikkatini çekmesine sebebiyet veriyor. Özellikle bazı haftalar üst üste aynı rakamlar arasından bir tanesi ya da birden fazlası çıkabilmektedir. Bu yüzden on numara şans oyunu tarihinden beri ortaya çıkmış bir istatistik bulunuyor. Yapılan çekiliş günü itibariyle rakamlar arasındaki bazı sayılar oldukça fazla sayıda göründü.

