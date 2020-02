Hafta içerisinde en çok değerlendirilen şans oyunları arasında on numara geliyor. Türkiye'de yaygın olarak ilgi gören oyun hakkında ise, en çok çıkan numaralar vatandaşlar tarafından merak edilmektedir. Peki, on numarada en çok çıkan sayılar neler? İşte 2019'da en çok çıkan rakamlar. On numara şans oyunu en çok değerlendirilenler listesinde yer almaktadır. Bu oyunu düzenli olarak gerçekleştiren vatandaşlar en çok çıkan rakamları merak etmektedir. Bunun üzerinden farklı zamanlarda kombinasyon gerçekleştirmek aslında pek de yanlış değil. Böylece kazanma şansını daha yüksek noktaya çıkarmak mümkün. Ortaya çıkan listeye göre belli başlı bazı rakamlar, on numara şans oyununun tüm zamanları içerisinde oldukça fazla çıkmış durumda.

On Numarada en çok çıkan sayılar neler?

On numara şans oyunu içerisinde belli başlı bazı rakamlar, oyunun piyasaya çıktığı günden bu yana daha fazla çıkıyor. Bu da vatandaşların dikkatini çekmesine sebebiyet veriyor. Özellikle bazı haftalar üst üste aynı rakamlar arasından bir tanesi ya da birden fazlası çıkabilmektedir. Bu yüzden on numara şans oyunu tarihinden beri ortaya çıkmış bir istatistik bulunuyor. Yapılan çekiliş günü itibariyle rakamlar arasındaki bazı sayılar oldukça fazla sayıda göründü. Peki, bu rakamlar hangileri? Gelin hep beraber buna bakalım.

2019'da en çok çıkan rakamlar

Hem tüm zamanların hem de 2019'da en çok çıkan rakamlar aslında benzerlik gösteriyor. Zira yüzlerce hafta içerisinde bugüne kadar belli rakamlar oldukça yüksek oranda kendini göstermiş durumda.

- 2019 yılı itibarıyla on numara şans oyunu içerisinde en fazla çıkan rakamlar 3, 5, 23, 26, 35, 34, 42, 62, 72 ve 77 rakamlarıdır.

- 3 sayısı toplamda 266 defa,

- 5 sayısı toplamda 261 defa,

- 23 sayısı 264 defa,

- 26 sayısı 272 defa,

- 34 sayısı 263 defa,

- 35 sayısı 271 defa,

- 42 sayısı 263 defa,

- 62 sayısı 263 defa,

- 72 sayısı 264 defa,

- 77 sayısı 263 defa çıkmıştır,

Bu miktarlara bağlı olarak on numara şans oyunu değerlendirirken aralarından tercih yapabilir ve farklı kombinasyonlar değerlendirebilirsiniz. Böylece kazanma şansınızı yükselterek farklı haftalarda değişik sayılar üzerinden kazanç elde etmeniz mümkün.

On Numara şans oyunu nasıl oynanır?

Türkiye'de yaygın olarak değerlendirilen on numara şans oyunu oldukça kolaydır. Kupon üzerinde yer alan her bir kolonda 1-80 arasında rakamlar bulunur. 22 adet rakam içerisinden yapılan çekiliş ile beraber 10-9-8-7 ve 6 rakamları tutturanlar ile beraber hiçbir rakamı tutturamayanlar kazanç elde eder. Her biri kolon içerisine katılımcılar toplamda 10 tane rakam yazarlar. Oyun içerisinde istenilen sayıda kolonla ile kupon üzerinden katılmak mümkün. Her gün pazartesi gerçekleştirilen çekiliş sırasında 10 ile 6 arasında rakam tutturanlar kazanırken, hiçbir rakamı tutturma yanlarda ikramiye elde eder.

On Numara şans oyunu içerisinde bilinmesi gerekenler

On numara şans oyunu üzerinden kazanç elde eden vatandaşlar Milli Piyango idare şubeleri, bayiler ve genel müdürlük üzerinden kazançlarını alır. Kazançların temin edileceği yerler kazanılan miktara bağlı olarak değişkenlik gösterir. Eğer 10 bilen çıkmaz ise kalan miktar bir sonraki haftaya devreder ve 10 tutturan kişiler arasında paylaşım gerçekleştirilir.

18 yaşından küçükler on numara şans oyunu oynayamaz. Ayrıca eğer bir yıl içerisinde kazanılan kupon ibraz edilmez ise zaman aşımına uğrar ve iptal edilir. Mutlaka kuponların yırtık olmaması, buruşturulmaması ya da sahte olmamasına dikkat edilmelidir. Bu tür durumlarda o hafta çıkan rakamlar üzerinden elde edilen kazanç, gerekli idare şubeler üzerinden temin edilemez.