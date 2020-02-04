Omuz Ağrısına Ne İ̇yi Gelir? Nasıl Geçer? Neden Olur?

Omuz eklemi, üst kol kemiği, kürek kemiği ve köprücük kemiğinden oluşmaktadır. 4 yöne de hareket edebilen omuz eklemi, vücudun en büyük eklemini oluşturur. Omuz ağrısı, çoğunlukla kemikleri çevreleyen yumuşak doku üzerinde gerçekleşir.

Özellikle bu dokuların zedelenmesinden dolayı omuz ağrıları ortaya çıkar. Omuz ağrılarında en fazla görülen ağrı türü omuz sıkışmasıdır. Özellikle omuz sıkışması uzanma ve kolu kaldırma gibi hareketler ile meydana gelir. Genellikle omuz sıkışması, omuzda yer alan tendonların, omuz bölgesinde bulunan kemik yapısının arasında sıkışması sonucunda görülür.

Omuz Ağrısı Neden Olur?

Omuz ağrısının sebepleri çok farklı nedenlere dayanabilir. Bazen bu ağrılar eklemlerle alakalı olurken bazen de farklı bir rahatsızlığın belirtisi olabilir. Omuz ağrısının nedenlerini belirlemek için öncelikle ağrının yerine, tipine ve şiddetine dikkat etmek gerekir. Genellikle omuz ağrısının nedenleri şu durumlara bağlıdır;

- Fibrozit: Zararlı bir pozisyon sonucunda omuz ekleminin ve kasların gevşeyememesinden kaynaklanan bir ağrıdır.

- Omuz Çıkıkları: Bazı zorlanmalar sebebiyle kemik uçlarında travmalar meydana gelmesi sonucunda oluşan ağrıdır.

- Bursit: Omuz kısmında bulunan kemik ve yumuşak doku arasındaki keseciklerin iltihaplanması ile oluşan ağrıdır.

- Donuk Omuz: Omuz eklemlerinin bazı hareketinin kısıtlanması sonucunda omuz eklem kapsülü sertleşir ve omuz ağrısı ortaya çıkar.

Omuz Ağrısı Nedenleri Nelerdir?

Omuz ağrısı çoğu zaman omuz kemiklerinin ve eklemlerinin zorlanması ile oluşur. Genel olarak omuz ağrılarına bakıldığında oldukça çeşitli nedenler bulunur. Bu nedenler;

- Omurganın incinmesi,

- Tendonlar üzerinde bir zorlama,

- Omuz ayrılması,

- Kalp krizi,

- Kürek kemiği ile ilgili sorunlar,

- Köprücük kemiğinde meydana gelen kırıklar.

Bu durumlar karşısında kişiler sürekli ve şiddetli omuz ağrısı çekebilir.

Omuz Ağrısı Nasıl Geçer?

Omuz ağrısı, pek çok bireyin karşılaştığı ve genellikle günlük işlerin yapılmasını dahi engelleyen sağlık sorunlarından birisidir. Genellikle omuz ağrısı, kas zorlanması ile kişinin yanlış hareket yapmasına bağlı olarak ortaya çıkar. Bazı omuz ağrıları özellikle ufak zedelenmelerden oluşan omuz ağrıları kısa sürede iyileşebilir. Fakat eğer hissedilen omuz ağrısı 2 günden fazla sürerse mutlaka bir hekime başvurmak gerekir. Özellikle kırık ve çıkık gibi travmalara bağlı olarak görülen omuz ağrılarında mutlaka acil müdahale gerekmektedir.

Omuz ağrısı ile kişi hastaneye gelen hastaya öncelikle hekim, fiziksel bir muayeneden geçirir. Daha sonra radyolojik görüntüleme sistemi ile omuz ve eklemler incelenir. Omuzlarda görülen ağrının sebebi bu şekilde ortaya çıktıktan sonra gerekli tanı ve tedavi yöntemleri belirlenir. Basit bir omuz ağrısında genellikle ağrı kesici ilaçlar yeterli olmaktadır. Fakat bazı durumlarda multidisipliner bir yöntem uygulanması gerekir.

Sol Omuz Ağrısı Neden Olur?

Sol omuz ağrısında gerekli tanının koyulması çok önemlidir. Çünkü sol omuz ağrısı hekimler açısından daha fazla önem taşır. Bunun nedeni ise bir kalp rahatsızlığı ile ilgili olmasıdır. Çünkü eğer kişilerde sıradan ve zedelenmelere bağlı bir omuz ağrısı yoksa genellikle kalp rahatsızlığından şüphelenir. Eğer kişilerde bir kalp rahatsızlığı ya da kalp damarlarında problem mevcutsa sol omuzda ağrı hissedilebilir.

Sol Omuz Ağrısı Nasıl Geçer?

Sol omuz ağrısı için gerekli tedavi yöntemleri özellikle temel tanının koyulması ile ilgilidir. Özellikle sol omuzda hissedilen ağrı hafif bir zedelenme ve zorlanma ile ilgiliyse ağrı kesiciler ile sorun giderilebilir. Fakat omuz ağrısı bir kalp rahatsızlığına bağlıysa mutlaka başvurulan hekim öncelikle kalp rahatsızlığı ile ilgili olan sorunu gidermeye çalışacaktır.

Sağ Omuz Ağrısı Neden Olur?

Sol omuz ağrısının sürekli devam etmesi halinde genellikle kalp rahatsızlığından şüphelenir. Fakat sağ omuz ağrısında bu risk daha azdır. Sağ omzu ağrıyan kişiler için öncelikle radyolojik görüntüleme uygulaması yapılır. Böylece sorunun kaynağı belirlenir. Genellikle sağ omuz ağrıları travmalara bağlı değilse kemik ve doku zedelenmeleri sonrasında görülür.

Sağ Omuz Ağrısı Nasıl Geçer?

Sağ omuz ağrısı gerekli hekim başvurusundan sonra tedavi edilir. Genellikle uzun süren ağrılarda hekimler kas gevşetici kremler ya da ağrı kesici merhemler önerir. Bu şekilde travmaya bağlı sorunlar dışındaki omuz ağrıları giderilir.



