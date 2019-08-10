ÖmerToprak mesajı verdi

Şampiyonlar Ligi macerasını da göz önünde bulundurarak Marcao ve Luyindama ikilisinin arkasında aynı seviyede bir yerli stoper tutmak isteyen Galatasaray, gündemine Ömer Toprak’ı almıştı.

30 yaşındaki savunmacı, menaceri vasıtasıyla kendisine sunulan teklife olumlu geri dönüş yaparak, kulüplerin anlaşması halinde Galatasaray forması giyebileceğini bildirdi. Sarı- Kırmızılılar bu gelişmenin ardından milli oyuncunun kulübü Borussia Dortmund’la temas kurdu. Cim Bom, Ömer’i bonservisiyle birlikte kadrosuna katmayı hedefliyor. Eğer uygun bir maliyetle mutabakat sağlanırsa transfer gerçekleşecek. Aksi halinde oyuncuyu kiralamak için yeni bir teklif hazırlanacak. Ömer Toprak’ın kulübüyle 2 yıllık kontratı bulunuyor.