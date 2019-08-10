ÖmerToprak mesajı verdi

Borussia Dortmund’un 30 yaşındaki Türk stoperi Ömer Toprak, Galatasaray’ın ilgisine olumlu yanıt verdi ve kulübüyle anlaşma sağlanılması halinde Sarı-Kırmızılı formayı giyebileceğini menacerine bildirdi.

10 Ağustos 2019, Cumartesi 06:34
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ÖmerToprak mesajı verdi

Şampiyonlar Ligi macerasını da göz önünde bulundurarak Marcao ve Luyindama ikilisinin arkasında aynı seviyede bir yerli stoper tutmak isteyen Galatasaray, gündemine Ömer Toprak’ı almıştı.

30 yaşındaki savunmacı, menaceri vasıtasıyla kendisine sunulan teklife olumlu geri dönüş yaparak, kulüplerin anlaşması halinde Galatasaray forması giyebileceğini bildirdi. Sarı- Kırmızılılar bu gelişmenin ardından milli oyuncunun kulübü Borussia Dortmund’la temas kurdu. Cim Bom, Ömer’i bonservisiyle birlikte kadrosuna katmayı hedefliyor. Eğer uygun bir maliyetle mutabakat sağlanırsa transfer gerçekleşecek. Aksi halinde oyuncuyu kiralamak için yeni bir teklif hazırlanacak. Ömer Toprak’ın kulübüyle 2 yıllık kontratı bulunuyor.

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