Ömer Yurtseven Miami Heat ile imzaladı

Amerikan Basketbol Ligi NBA'e bir Türk daha dahil oldu. Miami Heat, son olarak NBA G Ligi ekiplerinden Oklahoma City Blue forması giyen Türk Basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven ile sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'nin altyapısından yetişen ve 2013-2016 yılları arasında sarı lacivertli formayı terleten 22 yaşındaki basketbolcu, bu sezon Oklahoma ile çıktığı 14 maçta 21.1 dakika süre alırken 15.2 sayı, 9.3 ribaunt, 1.5 asist ve 1.36 blokluk performans sergiledi.









NBA'deki 4. Türk

Genç basketbolcu, NBA'de aktif olarak yer alan Cedi Osman, Furkan Korkmaz ve Ersan İlyasova'nın ardından 4. Türk basketbolcu olacak.







