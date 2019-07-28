Bundesliga devi Borussia Dortmund'da forma giyen milli futbolcu Ömer Toprak'la ilgili İtalyan basınından gündem yaratan bir transfer iddiası geldi. Ülkede yayım yapan La Gazetta dello Sport gazetesi, Serie A ekiplerinden Sassuolo'nun 30 yaşındaki stopere teklifte bulunduğunu öne sürdü.

Haberde transferdeki rotasını savunmanın göbeğine çeviren İtalyan kulübünün listesindeki ilk ismin Ömer olduğu belirtilirken tecrübeli oyuncunun nihai kararını pazartesi günü ileteceği öne sürüldü. Dortmund'la 2021 yazına kadar sözleşmesi bulunan Ömer, geride kalan yalnızca 14 maçta forma şansı bulabilmişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler