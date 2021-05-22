Ömer Toprak W. Bremen ile küme düştü

Bundesliga'nın son hafta maçında Werder Bremen evinde Mönchengladbach karşısında 4-2 kaybetti ve küme düştü. Bu sonuçla 31 puanda kalan Werder Bremen karşısında Köln evinde son dakikalarda attığı golle Schalke 04'ü 1-0 yendi ve 33 puanla 16.sırada yer aldı.

ALMANYA BUNDESLIGA PUAN DURUMU

Milli oyuncu Ömer Toprak'ın formasını giydiği Werder Bremen, geçen sezon da ligi 16.sırada bitirmiş ardından play-out sistemi sayesinde Heidenheim'a üstünlük kurup ligde kalmıştı