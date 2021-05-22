Ömer Toprak W. Bremen ile küme düştü
Bundesliga'nın köklü takımlarından Werder Bremen son hafta sonuçlarına göre ligi 17.sırada tamamladı ve küme düştü. Milli oyuncu Ömer Toprak'ın formasını giydiği Werder Bremen, geçen sezon da play-out sistemi sayesinde ligde kalmıştı
Bundesliga'nın son hafta maçında Werder Bremen evinde Mönchengladbach karşısında 4-2 kaybetti ve küme düştü. Bu sonuçla 31 puanda kalan Werder Bremen karşısında Köln evinde son dakikalarda attığı golle Schalke 04'ü 1-0 yendi ve 33 puanla 16.sırada yer aldı.
ALMANYA BUNDESLIGA PUAN DURUMU
Milli oyuncu Ömer Toprak'ın formasını giydiği Werder Bremen, geçen sezon da ligi 16.sırada bitirmiş ardından play-out sistemi sayesinde Heidenheim'a üstünlük kurup ligde kalmıştı