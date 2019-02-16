Ömer Şişmanoğlu golü attı, sevinmedi

Ömer’in golünden sonra tribünlere büyük coşku yaşanırken, 29 yaşındaki forvet ise sevinmedi. Kulaklarını tıkayıp bekleyen Ömer Şişmanoğlu, 2016-2017 sezonunda ise yaşanan lig şampiyonluğunda Beşiktaş’ın kadrosunda yer almıştı. Ömer bu sezon çıktığı 9 lig karşılaşmasında 3. kez ağları havalandırmış oldu.