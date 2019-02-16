Ömer Şişmanoğlu golü attı, sevinmedi

2013-2014’te Beşiktaş’a transfer olan ancak bir türlü istikrar yakalayamayıp başka kulüplere kiralanan Ömer Şişmanoğlu, eski takımına karşı 11’de maça başladı. Malatyaspor’un gol umudu olan gurbetçi futbolcu, 65. dakikada Aleksic’in pasında skoru 1-1’e getiren golü attı.

16 Şubat 2019, Cumartesi 07:17
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Ömer Şişmanoğlu golü attı, sevinmedi

Ömer’in golünden sonra tribünlere büyük coşku yaşanırken, 29 yaşındaki forvet ise sevinmedi. Kulaklarını tıkayıp bekleyen Ömer Şişmanoğlu, 2016-2017 sezonunda ise yaşanan lig şampiyonluğunda Beşiktaş’ın kadrosunda yer almıştı. Ömer bu sezon çıktığı 9 lig karşılaşmasında 3. kez ağları havalandırmış oldu.

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