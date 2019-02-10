Ömer Sağıroğlu: Adalet ve hukuku inkar edenler...

Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Galatasaray kendi sahasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti. Sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 21'inci dakikada penaltıdan Diagne, 45 ve 51'inci dakikalarda ise Belhanda kaydetti. Trabzonspor'un tek golü ise 30'uncu dakikada Rodallega'dan geldi. Galatasaray bu sonuçla puanını 39'a yükselterek lider Medipol Başakşehir ile arasında puan farkını 6'ya indirdi. Trabzonspor ise bu mağlubiyetle 33 puanda kaldı.

Mücadelenin ardından Trabzonspor cephesinden hakem Ümit Öztürk'ün kararlarına yoğun tepki geldi. Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, resmi internet sitesinden flaş bir açıklama yayınladı.

İşte o açıklamalar:

“Bu akşam bize futbol karşılaşması adı altında “dayatılan” tiyatro oyununun başrolünde, sahadaki her iki takıma eşit mesafede durarak bitaraf bir yönetim sergileme iradesinden yoksun olan hakem Ümit Öztürk bulunmaktadır. Senaryoyu yazan ise Türk futbolunu adalet ve hakkaniyetten mahrum bırakarak köşe taşlarını tutanlardır. Galatasaray'ın penaltı kararında VAR'a gitmeyen hakem Öztürk, Trabzonspor'un penaltısını iptal etmek için VAR'a giderek Türk futbolundaki çifte standartçılığın en bariz örneklerinden birini sergilemiştir. Benzer şekilde, rakip bir başka oyuncunun hakeme yönelttiği küfre kayıtsız kalınması, sahadaki tarafgir zihniyetin bir başka temsilidir. Trabzonspor daha önce pek çok maçında olduğu gibi bu karşılaşmada da bir değil, iki değil; sonucu doğrudan etkileyecek onlarca yanlış kararla karşı karşıya kalmıştır.”

“Şampiyonluk yarışının ortaklarından iki takımın maçını yönetirken bitaraf olmak, ödüllendirilmesi gereken değil; futbolun bekası için zaten sergilenmesi gereken bir tavırdır. Adalet ve hukuku inkar edenler, bir maçı yönetirken bitaraf kalma iradesini sergileyemeyenler ülke futbolundan er ya da geç bertaraf edilecektir. O gün elbet gelecektir.”