Ömer Onan: Turnuvadan çekileceğiz!

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, Gürcistan'a ikinci uzatma sonunda 88-83'lük skorla mağlup oldu. Ay-yıldızlı ekip, bu skorla üçüncü maçında ilk mağlubiyetini yaşarken, mücadele sonrasında Türkiye Basketbol Federasyonu'nda Genel Koordinatörü Ömer Onan, Furkan Korkmaz'ın atılmasının ardından soyunma odasında oyuncuya ve kondisyonere saldırı yapıldığını açıkladı.

'Turnuvadan çekileceğiz!'

Onan, "Ben buradan FIBA'ya sesleniyorum, o koridordaki tüm kameraları dakika dakika bizim önümüze getirecekler. Eğer getirmeyeceklerse, biz turnuvadan çekileceğiz. Resmen yumruk yumruğa birbirimize girecektik Gürcistan polisiyle. Onlar bizim önümüze kameraları getirecekler, biz de bakacağız. Tüm oyuncularımız bizim için çok değerli, biz de turnuva yaptık hiç böyle olmadı. Tüm hata FIBA'nın! Hidayet başkanla da konuştuk. Güvenlik gelsin belli ki korumayacaklar. Maçta kural hatası da var. Nereden baksanız, tutulacak hiçbir tarafı yok" dedi.

O anları anlatan Onan, "Oynamayan oyuncular maç sonu koridorda gelip bize saldırıyor. Polis bizi koruduğunu iddia ediyor ancak bizi ittiriyorlar. Ben oyuncu oldum, hiç böyle bir şey görmedim. FIBA tamamen bu işin sorumlusu" ifadelerini kullandı.



