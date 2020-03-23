Ömer Onan: Durum belirsiz

TBF CEO’su Ömer Onan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen basketbol liglerinin geleceğiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.Durumla ilgili yarın geniş kapsamlı bir toplantı yapacaklarını ve senaryoları görüşeceklerini aktaran Onan, “Bizim de kulağımız Avrupa basketbolunun şemsiyesi olan FIBA ve Euroleague’de. Onlar da erteledi. Lig direktörümüz devamlı Avrupa’daki liglerin direktörleriyle de konuşuyor. FIBAve Avrupa Ligi’nin bir karar vermesi lazım; sezonları kapatacak mı, devam mı edecek. Buna göre Avrupa’nın büyük basketbol ligleri karar alacak. Biz şimdi bir karar alırız, 1,5 ay sonra Avrupa maçları başlarsa o zaman ne olur? Bunların hepsini Avrupa’yla da görüşüyoruz” dedi.

‘Alışık olunmayan bir durum’

Bütün kararları alırken kulüplerle çalıştıklarını aktaran Onan, “Avrupa’da, dünyada kimsenin alışık olmadığı bir salgın. Kimse de nasıl karar alacağını bilemiyor. Günün sonunda ortak bir yerde birleşeceğiz. FIBA’nın avukatlarıyla da kulüplerle de görüşüyoruz, her şeyi konuşuyoruz. Şu an Avrupa’nın bütün büyük liglerinde erteleme var.Normal şartlarda ertelemelerde oyuncu kontratları ödenmeye devam eder, iptal olursa kulüpler ödemeyebiliyor.Devletlerin aldığı kararlar var. Kulüpler oyuncularına idman yaptıramıyor. Eğer kulüplerle oyuncular karşı karşıya gelirse açıkçası FIBA’da hukuk kurulunun ne karar alacağını bilemiyorum. Benim gördüğüm ligler ertelenirse kulüpler ödemeyebilir” şeklinde konuştu.

‘Hepsiyle iletişimdeyiz’

Ömer Onan, Kovid-19 şüphesiyle kontrolleri yapılan Fenerbahçe Beko’nun oyuncuları ve idari ekibinin durumunu da yakından takip ettiklerini belirtirken, “Erkeklerde 11 takımımız Avrupa’da maça çıktı. Kadınlarda da 4-5 takımımız Avrupa maçlarını oynuyordu. O takımlarla hep iletişimdeyiz. Şu an o takımlardan gelen bir bilgi yok bize. Fenerbahçe’de duyduk ama şu ana kadar diğer Avrupa’da mücadele eden takımlarımızdan böyle bir haber yok” dedi.