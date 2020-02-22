Ömer Onan: Durant’i boş bırakalım

Türkiye Basketbol Federasyonu CEO’su Ömer Onan, Basketbol Sohbetleri kapmasında Ankara Üniversitesi’nde panele katıldı.

Oyunculuğu döneminde 2010 Dünya Kupası’nda 12 Dev Adam’ın final oynamasında büyük rolü bulunan Onan, final maçının hatırlatılması ve ‘ABD karşılaşmasına kadar Avrupa’nın tüm skorerlerini tutmuştunuz, Kevin Durant’i de tutamaz mıydınız’ sorusuna, “Onu tutamadık. O fizikte bir skoreri durdurmak kolay değil. Zaten ne attıysa soktu. Hatta soyunma odasında Ender Arslan ‘bir de boş bırakalım, belki o zaman kaçırır’ dedi” ifadelerini kullandı, salonda gülüşmelere neden oldu. Basketbol Federasyonu tarafından Türkiye’nin dört bir yanında düzenlenen Basketbol Sohbetleri, Ömer Onan ile birlikte, Milliyet Gazetesi Basketbol Yazarı Ümit Avcı, Fanatik Gazetesi Basketbol Yazarı Gökhan German ve basketbol yazarı Gökhan Türe’nin katılımıyla Ankara Üniversitesi’nde gerçekleşti.

Başarı kolay gelmiyor

TBF CEO’su Onan, tecrübelerinden yola çıkarak gençlere tavsiyelerde de bulunurken, başarının fedakarlıklarla geldiğini dile getirdi. Onan, “Ben küçük yaşlarda Mersin’den İstanbul’a geldim. Ailelerimizden ayrı kaldık. Bugün basketbolda belli bir noktaya gelen herkese bakın, Hidayet Türkoğlu, Mirsad Türkcan, Hüseyin Beşok… Herkes birçok zorluğun üstesinden geldi. Çok çalışmak zorundaydık başarmak için. Her işte böyledir. Bugün benim oğlum da basketbol oynuyor ama ben onun geleceği için bir şey yapamam. Yetenekli olması lazım, çok çalışması lazım. Ancak bu şekilde başarılı olabilir” ifadelerini kullandı.

Başkan bu vizyonu koydu

Basketbol Federasyonu olarak Türkiye’nin her yerinde basketbolu geliştirmeye çalıştıklarını da vurgulayan Onan, “Federasyon Başkanımız Hidayet Türkoğlu göreve geldiği ilk günden beri bu vizyonu koydu. Kalıcı bir şeyler yapmamız lazım dedi. Şu anda Anadolu’da basketbol oynayan çocuk sayısı, lisanslı sporcu sayısı ve kulüp sayısı çok ciddi şekilde yükselmiş durumda. Bu çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek” diye konuştu.

Rektör formayı giydi

Ankara Üniversitesi Çevre Planlama ve Geliştirme Koordinatörü ve Sağlık, Kültür ve Spor Koordinatörü Prof, Dr. Duygu Özel Demiralp tarafından organize edilen organizasyon öncesi konukları Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş de makamında kabul etti. Ömer Onan tarafından kendisine armağan edilen milli takım formasını hemen sırtına geçiren Prof. Dr. Erkan İbiş, üniversitelerindeki her türlü spor faaliyetine verdikleri desteğin artarak süreceğini belirtti.