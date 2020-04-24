Ömer Onan: Belki bazı takımlar yola devam edemeyecek

Türkiye Basketbol Federasyonu Üst Düzey Yöneticisi Ömer Onan, Skorer'e ligin ve genel anlamda basketbolun geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Lige yönelik karar için acele etmeyeceklerini belirten Onan, "Türkish Airlines EuroLeague yönetimi ve FIBA, planlar açıklıyor ancak önce virüsün yayılmasının durması gerekiyor. Biz acele etmeden Bilim Kurulumuz ve Spor Bakanlığımızın kararını bekleyip ona göre hareket edeceğiz" dedi.

'Oyuncuların daha fazla fedakarlık yapması gerekiyor'

Oyuncu maaşlarına da değinen Onan, bu sürecin etkilerinin uzun süre devam edeceğini ve oyuncuların da gelecek yılları düşünerek daha fazla fedakarlık yapmaları gerektiğini belirtti.

Onan, "Futbolda tek çatı olarak UEFA var, tek başına karar alabiliyor ancak basketbolda NBA, EuroLeague ve FIBA ayrı ayrı karar alıyor ve bu da bizim işimizi zorlaştırıyor" ifadelerini kullandı.

Milli takımın gelecek sene Kanada'da Olimpiyat Elemeleri'ne katılacağını hatırlatan tecrübeli spor adamı, bu nedenle sezonu erken bitirmeleri gerektiğini ve bunun da planlamasını yaptıklarını söyledi.

'2 hafta idman yapıp maçlara çıkılması spor cinayeti olur'

Mayıs sonuna kadar normalleşmeyi beklemediğini belirten Onan, "Birileri çıkıp 2 hafta idman yapıp maçlara başlarız diyor. Bu spor cinayeti olur, büyük sakatlıklar yaşanır ve oyuncuları 1 sene kaybedersiniz" dedi.

'Bu süreçte belki bazı kulüpler devam edemeyecek'

Bu sürecin ekonomik olarak etkilerinin uzun süreceğini ve azalan bütçelerin 2-3 sene sonra normale dönebileceğini belirten Onan, "Bu süreçte belki bazı kulüpler devam edemeyecek, yenileri gelecek" şeklinde konuştu.,

Albayrak'ın sözlerini yorumladı

Galatasaray İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak'ın "Amatör şubeleri kapatabiliriz" sözüne de cevap veren Ömer Onan, "Basketbol Avrupa’da seyir zevki en yüksek branştır. Bu spordan vazgeçmek kimsenin yararına olmaz. Basketbol büyük camialarda hep var olacaktır" ifadelerini kullandı.