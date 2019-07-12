Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - Arnavutköy Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen 'Ömer Halisdemir 3. Ulusal Bisiklet Turu'nun Afyonkarahisar- Konya etabı başladı.

Arnavutköy Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından 15 Temmuz şehit ve gazilerini anmak amacıyla başlatılan 'Ömer Halisdemir 3. Ulusal Bisiklet Turu' kapsamında dün Bursa- Kütahya etabının tamamlayan 3, bisikletçi, bugün Afyonkarahisar- Konya etabı için pedal bastı. Kentte bir gece konaklayan bisikletçiler, Afyonkarahisar Valiliği önünde start aldı. Vali Mustafa Tutulmaz ile Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Şehit Uzman Çavuş Kerim Üye'nin mezarından alınan toprağı, Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in mezarına konulması için bisikletçilere teslim etti.

"30 SPORCUYLA YOLA ÇIKTIK"

Vali Tutulmaz ile Belediye Başkanı Zeybek'e Ömer Halisdemir'in fotoğrafının bulunduğu plaket takdim eden Arnavutköy Belediyesi Spor Müdürü Mahmut Okur, bisiklet turu kapsamında İstanbul'un Arnavutköy ilçesinden start aldıklarını, turun Ömer Halisdemir'in mezarında sona ereceğini söyledi. Hedeflerinin spor camiasında farkındalık oluşturmak olduğuna değinen Okur, "İllerimizi ziyaret ederken şehit mezarlıklarımızdan toprak alıyoruz. Böylelikle her ilimizden oraya şehitlerimizin toprağını götürmüş oluyoruz. 30 sporcuyla yola çıktık. Aralarında milli ve derece yapmış sporcularımız da var. 7 ili geçtikten sonra şehidimizin mezarının olduğu Niğde'de olacağız. Bu iller İstanbul, Yalova, Bursa, Kütahya, Afyonkarahisar, Konya ve Aksaray" dedi.

"MİLLETİMİZİN SEMBOLÜDÜR"

Vali Mustafa Tutulmaz ise 3 yıl önce Türkiye'nin hain darbe girişimiyle karşı karşıya kaldığını söyledi. Bu girişimin tarihte görülmemiş bir olay olduğunu kaydeden Tutulmaz, şöyle konuştu:

"Başta Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ve değişik kademelerdeki yöneticilerimiz olmak üzere, halkımız ve güvenlik güçlerimizin müdahalesi sayesinde ülkemiz darbe girişimini atlattı. Bu kalkışmada şehit Ömer Halisdemir kardeşimiz, milletimizin sembolü oldu. Çünkü o canı pahasına, ölümünü bile bile bir operasyon yaptı. Onun operasyonuyla da çok şükür milletimiz bağımsız ve hür bir ülke içerisinde yaşama imkanına kavuştu. Şehit Halisdemir, bir sembol. Bunun yanında da 250 kardeşimiz şehit oldu. Binlerce kardeşimiz o gün gazi oldu. Allah, onların hepsinden razı olsun. Mekanları cennet olsun."

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de sporculara teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Bisikletçilerden detay

-Genel detaylar

-Vali ve belediye başkanından detay

-Spor Müdürü Okur ile röp

-Belediye Başkanı Zeybek ile röp

-Vali Tutulmaz ile röp

-Bisikletçiler giderken detay

HABER-KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

(FOTOĞRAFLI)