Ömer Gürsoy’dan SERVEÇ’e ziyaret

TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy, Serebral Palsili bireyler için kurulan Serebral Palsili Çocuklar Derneği (SERÇEV)- Engelsiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile bir araya geldi.

Ülkenin her yerinde herkese futbol oynama imkanı sağlamak için Ampute, İşitme, Görme ve Down Sendromlu Engellilere verdikleri desteği Serebral Palsi engeli bulunan bireylere de vereceklerini belirten Gürsoy şunları söyledi:

“Ampute Futbolu 2006 yılında çalışmalara 20 futbolcu ile başlamıştı. Şu an ise 500 oyunculu üç lige sahip, dünyanın en büyük engelli futbol takımı organizasyonu haline geldi. Bugün Serebral Palsili futbolun işaret fişeğini yaktık”