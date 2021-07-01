Ömer Gürsoy’dan Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin’e ziyaret

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy, Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin’i ziyaret etti. TFF’den yapılan açıklamaya göre, Antalyaspor tesislerinde gerçekleşen ziyarette Gürsoy, federasyonun engelli futboluna katkısının önemli olduğunu belirtti.

Çetin ise TFF’nin engelli futboluna verdiği desteği yakından takip ettiğini ve engelli futbolunun gelişiminde pay sahibi olmak istediklerini kaydetti.

TFF Antalya Bölge Müdürü Ahmet Köksalan’ın da katıldığı ziyarette Gürsoy, Çetin’e milli takım forması hediye etti.