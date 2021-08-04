Ömer Faruk Yurtseven, NBA Yaz Ligi’ne "double-double" ile başladı
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Miami Heat adına Yaz Ligi’nde forma giyen Ömer Faruk Yurtseven, Los Angeles Lakers ile oynadıkları hazırlık maçında "double-double"lık performans sergiledi.
Amerikan Basketbol Ligi ( NBA ) ekibi Miami Heat adına Yaz Ligi’nde forma giyen Ömer Faruk Yurtseven, Los Angeles Lakers ile oynadıkları hazırlık maçında "double-double"lık performans sergiledi.
Milli basketbolcu, ABD’nin Sacramento kentinde başlayan NBA Yaz Ligi’nde ilk maçına çıktı.
Lakers’ı 80-78 yendikleri mücadeleye ilk 5’te başlayıp 31 dakika 32 saniye süre alan milli basketbolcu, 27 sayı, 19 ribauntla "double-double" yaptı.
Performansıyla göz dolduran 23 yaşındaki pivot, 20’de 11 isabet kaydettiği mücadelede istatistiklerine 2 asist, bir blok da ekledi.