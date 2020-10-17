Ömer Faruk Beyaz ve Emin Bayram yorumu: Hani oynatacaktınız?

Transfer döneminin tamamlanması ve Süper Lig'de kadroların kesinleşmesinin ardından takımları değerlendiren Erman Özgür; sezona en flaş başlangıç yapan takımı, en büyük hayal kırıklığını, en iyi transferi, en fazla gelecek vaat eden oyuncuyu, transfer şampiyonunu ve transferde sınıfta kalan takımı sizler için seçti ve genç oyuncuların fazla şans bulamama durumunu eleştirdi. İşte Erman Özgür'ün görüşleri ve eleştirilerinin tamamı: