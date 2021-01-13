Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'nun genç yıldız Ömer Faruk Beyaz ile ilgili yaptığı "Ömer Faruk Beyaz benim için çok değerli bir oyuncu. Üzüldüğüm nokta, Fenerbahçe'nin yarın bir gün tarihi anlatıldığında “En genç kaptan” olarak Ömer Faruk yazacak. Süreç olumlu gitmiyor, olumlu bitecek gibi de gözükmüyor. Fenerbahçe'nin kendisine verdiği mukavelenin bence bir örneği yok. Ne yazık ki verdiğimiz değerin karşılığını bulduğumuzu düşünmüyorum." açıklama sonrası 17 yaşındaki oyuncunun geleceği merak konusu oldu. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan ve ailesinin forma şansı bulamaması nedeniyle rahatsız olduğu öğrenilen Ömer Faruk Beyaz ile Bundesliga ekipleri Schalke 04 ve Borussia Dortmund ciddi şekilde ilgileniyor.

Ömer Faruk Beyaz kimdir, kaç yaşında? Ömer Faruk Beyaz nereli?

Ömer Faruk Beyaz, 29 Ağustos 2003'te İstanbul'da dünyaya geldi. 10 yaşında Fenerbahçe altyapısına katılan Ömer, Türk futbolunun geleceği en parlak isimleri arasında yer alıyor. Sarı Lacivertli ekibin gözbebeği olan Ömer Faruk, 10 numara pozisyonunda oynuyor ve sol ayağını kullanıyor. U14'te 32 maçta 34, U15'te 18 maçta 16, U16'da 2 maçta 1 gol, U17'de 25 maçta 13 gol, U19'da 14 maçta 2 gol kaydeden genç yıldız adayı, 15 yaşından bu yana Fenerbahçe A takımıyla idmanlara çıkıyor ve zaman zaman resmi maçlarda da forma giyiyor. 17 yaşında olmasına karşın U21 Milli Takım’da ilk 11’in değişilmezlerinden olan genç futbolcunun güncel piyasa değeri 1 milyon euro.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, nadir yetişecek yetenek ve yıldız gözüyle baktığı başarılı oyuncunun sözleşmesini uzatması ve bilhassa gelecek sezondan itibaren artık ilk 11’i de zorlayan bir oyuncu halini almasını umuyordu.

Fenerbahçe formasıyla ilk 11'de maça çıkan en genç oyuncu

31 Ağustos 2019'da Fenerbahçe ile profesyonel sözleşme imzalayan Ömer Faruk, 16 Haziran 2020 tarihinde Trabzonspor'a karşı oynanan maçın 87. dakikasında Garry Rodrigues'in yerine oyuna girerek Fenerbahçe forması ile ilk resmi maçına çıkmıştı. Genç yıldız adayı, 7 Temmuz 2020 tarihinde Gençlerbirliği'ne karşı oynanan maçın 86. dakikasında Tolgay Arslan'ın yerin oyuna girerek ilk lig maçına çıkmış olmuştu. 12 Temmuz 2020 tarihinde ise Sivasspor ile oynanan lig maçında Fenerbahçe formasıyla ilk kez ilk 11'de yer aldı. Aynı zamanda Ömer Faruk, Fenerbahçe formasıyla ilk 11'de maça çıkan en genç oyuncu.

Fenerbahçe'nin en genç kaptanı

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'ye aktif futbolcu olarak veda ederken saha kenarına geldiği anda kaptanlık pazubandını çıkararak genç oyuncunun koluna takmıştı. Emre bu hareketiyle Ömer Faruk'un uzun yıllar Fenerbahçe'ye hizmet edeceği mesajını vermişti. 16 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz, pazubandı koluna takmış ve Fenerbahçe tarihindeki en genç kaptan olarak tarihe geçmişti.

Ömer Faruk Beyaz kaç kilo, boyu kaç?

Yüksek top tekniği ile Avrupa çapında büyük yetenek olarak gösterilen Ömer'in en büyük eksiğinin ise fizik kapasitenin eksikliği. 1.71 boyunda olan 17 yaşındaki oyuncu 60 kg ağırlığında.

Ömer Faruk Beyaz'ın menajeri kim?

Fenerbahçe, Ömer Faruk Beyaz'ın sözleşmesini uzatmak için halen anlaşma sağlayamadı. Genç oyuncu, FIFA kuralları gereği önümüzdeki sezon için başka takımlarla görüşme yapabilir. Henüz 18 yaşını doldurmayan Ömer'in transfer ve sözleşme sürecini abisi İsmail Beyaz yürütüyor.