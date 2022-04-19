Fenerbahçe altyapısının son yıllarda yetiştirdiği en önemli yeteneklerden biri olarak gösterilen Ömer Faruk Beyaz sezon başında takımdan ayrılarak Almanya'nın yolunu tutmuştu.

Bedelsiz olarak Stuttgart'a transfer olan 18 yaşındaki futbolcu gurbette şu ana kadar hayal kırıklığı yaşadı. Bundesliga'da kalma mücadelesi veren Stuttgart'ta bu sezon sadece 5 resmi maçta 71 dakika görev yapabilen Ömer Faruk için 2022 yılı tam anlamıyla kabus gibi geçiyor. Genç yetenek 22 Ocak'ta oynanan ve 5 dakika görev aldığı Freiburg maçından bu yana forma yüzü göremedi.

Teknik direktör Matarazzo'nun alınan kötü skorlar ve gol yollarında yaşanan sıkıntılara rağmen Ömer Faruk'a hiç görev vermemesi eleştirileri beraberinde getiriyor. (Takvim)