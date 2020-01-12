Ülkemizin voleybol tarihi adına en iyi maçlarından birini geride bıraktık. Dördüncü setin sonunda devleştik ve karar setinde de maçı kazanmayı başardık. Artık Tokyo vizesi için son maç ve galip gelinmesi gereken bir final var önümüzde.

Takımımızın maça zihin ve bilinç olarak gayet iyi hazırlanmış olması yarı final adına söylenmesi gereken en önemli şeylerden biri. Oyunun hiçbir bölümünde motivasyon kaybı yaşamadık ve önemli anlarda hazırlıksız yakalanmadık. En kritik anlarda alınan kararlar ya da dördüncü setin sonunda Şeyma Ercan’ın oyuna alınması ve sonraki sette de devam etmesi gibi kenardan gelen müdahaleler olan bitene hâkim olduğumuza dair önemli işaretlerdi.

Oyuna baktığımızda bloktaki etkinliğimiz ve iyi servis karşılamış olmamızın bu maçı kazanmamızı sağlayan temel faktörler olduğunu görülüyor. Orta oyuncularımız turnuva genelinde olduğu gibi Polonya karşısında da verimli oynamaya devam ettiler. Belçika maçındaki iyi oyununu dün de devam ettiren ve 36 sayıyla skor yükümüzü çeken Meryem Boz başka bir seviyeye çektiği voleybolunu Almanya mücadelesinde taçlandırarak işimizi çok kolaylaştırabilir. Hande Baladın ve Simge Aköz oyununun servis karşılama bölümünde üst düzey performans sergilediler. Hem Hande hem de Simge istatistiklere yansımayan savunmada da kritik toplar çıkararak büyük katkı verdiler. Ayrıca atakta ve serviste de rakibimiz kadar hata yapmayarak finale kalmayı başladık.

Bugünkü rakibimiz Almanya, yarı finalde tüm tahminleri alt üst ederek ev sahibi Hollanda’yı 3-0 yendi ve finale kaldı. Skor net görünebilir ama sahadaki mücadelenin çok çekişmeli ve oyunun da set sonlarına kadar ortada olduğu bir maçtan çıktılar. Ortalama %65’le pozitif servis karşılıyorlar. Buna rağmen atakta hata sayıları yüksek bir takım. Bloktaki iyi oyunumuz bu maçta da devam ederse üstünlük sağlayabiliriz. Ayrıca rakibimizin bu turnuvada set başına 2 blok ortalamasına sahip olması da yine bizim için avantaj oluşturabilecek noktalardan birisi olabilir. Alman Milli Takımı oyununun her bölümünü iyi oynayabilen smaçörlere sahip. Genç oyuncular Hanna Orthmann ve Jennifer Geerties atak, savunma servis ve servis karşılamada eksikliği olmayan isimler. Onları durdurabilirsek pasör çaprazı Louisa Lippmann’ın da etkinliğini düşecektir.

Almanlar ilk yarı finali oynadıkları ve üç sette galip geldikleri için bizden daha fazla dinlenme şansı buldular. Maçın beş sete uzaması ihtimali bizim için bir handikap olacaktır. Turnuvanın ilk maçında kaybettiğimiz fakat bizden üstün sayılamayacak rakibimize karşı bu kez kazanıp 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için son bileti alacağımızı düşünüyorum.







