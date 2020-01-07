Fatih Karagümrük’ün yeni teknik direktörü Ömer Erdoğan, İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool’un Alman çalıştırıcısı Jürgen Klopp’u örnek aldığını söyledi.

Futbolu bıraktıktan sonra deneyim kazanmak adına önemli teknik direktörlerin yanında antrenmanlara katıldığını belirten Erdoğan, “Chelsea’de, A Milli Takım’dan hocam Guus Hiddink döneminde 2 haftalık bir staj yaptım. Dortmund’da Jürgen Klopp ve Thomas Tuchel dönemlerinde 2 dönem staj yaptım. Mönchengladbach ve Leverkusen takımlarında da antrenmanlara katıldım. Bir şeyler öğrenmeye ve farklılıkları görmeye çalıştım. Şu an dünyanın en başarılı hocası Klopp” diye konuştu.