Hatayspor teknik direktörü Ömer Erdoğan'dan Guus Hiddink'e anlamlı veda paylaşımı geldi. Erdoğan Chelsea dönemi yanında staj yaptığı Hollandalı teknik adamla ilgili övgü dolu sözler kullandı.

Ömer Erdoğan'ın instagram hesabından yaptığı paylaşım

Değerli Hocam Sayın Guus Hiddink, A- Milli Takım 'da çalışma fırsatı bulduğum ve antrenörlük bakış açımın temellerini attığım, kişiliğiniz, oyuncularla iletişim beceriniz bu serüvende bana yol gösterici etkenlerden bazıları oldu. Chelsea Kulübünde ki görevinizde staj talebimi kırmayıp genç bir antrenör adayına unutulmaz deneyimler kazandırdığınız ve futbol ailesine yaşattığınız tüm güzellikler adına size teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Emeklilik hayatınızın mutlu ve sağlıklı geçmesini dilerim.









Teknik adamlık kariyerine Karagümrük'le başlayan ve takımın Süper Lig 'e yükselmesinde büyük katkısı olan Ömer Erdoğan geçen sezon da Süper Lig'deki ilk yılında Hatayspor'u 5. yapmıştı. Ömer Erdoğan teknik direktörlük kariyeri öncesi dünyaca ünlü bir çok teknik adamın antrenmanlarını izleme fırsatı bulmuştu. Hollandalı teknik adam Guus Hiddink de bunlardan biriydi...