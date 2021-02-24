Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Krasnodar'a transferi bitmek üzere olan golcü isim Aaron Boupendza hakkında TRT Spor'a açıklamalarda bulundu

Ömer Erdoğan, "Boupendza kendisini çok geliştirdi. Krasnodar'a transferi gerçekleşirse sezon sonuna kadar bizimle kalacak. İnşallah güzel golleriyle katkı sağlamaya devam eder. Diouf bizim için büyük bir şans. Boupendza ve Akintola'nın gelişminde çok büyük katkıları oldu. O kadar kariyere sahip olmasına rağmen takımı sahiplenmesi ve elinden geleni yapmak istemesi çok önemli" ifadelerini kullandı