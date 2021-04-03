Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk edecek olan Hatayspor'da, teknik direktör Ömer Erdoğan maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

İşte Ömer Erdoğan'ın açıklamaları:

2 haftayı iyi değerlendirdiğimizi düşünüyorum. Hem mental, hem fiziksel hem de taktiksel olarak bu maça hazırlandık. Galatasaray'ı iyi inceledik. Çalışmalarımızı ona göre yaptık. Top rakipteyken kaparak çabuk hücumlar yapmak istiyoruz. Bugüne kadar içeride oynadığımız Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor maçlarında daha üstün taraf bizdik. İnşallah buradan çok iyi mücadele ederek iyi sonuç çıkararak ayrılmak istiyoruz.

Galatasaray geniş kadroya sahip ve önemli alternatif oyunculara sahipler. Çok dikkat etmemiz gereken oyuncular var. Biz önlemimizi alıp top bize geçtikten sonra çabuk hücum yapıp az hata yapmamız gerekiyor. Daha fazla doğruları yapmaya çalışan takım umarım biz oluruz.

Boupendza'nın Covid süreci dolmadı. Asıl kadroya almamızın sebebi o. Dün 16:00'da yola çıkıp bugün aramıza 11:00'de katıldı. 16 saatlik bir yolculuk yaptı. Covid süreci dolsaydı değerlendirmek isterdim ancak dolmadığı için değerlendiremedim.