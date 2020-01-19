Ömer Erdoğan: Uzatmalarda yediğimiz gol bizi çok çok üzdü

TFF 1. Lig'in 18. haftasında Bursaspor'a konuk olan Fatih Karagümrük, sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, maça istedikleri gibi başladıklarını ama gol yedikten sonra durumun değiştiğini söyledi.

Dikkatsizliğin gole neden olduğunu anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Uzatmalarda yediğimiz gol bizi çok çok üzdü. İlk yarı golden sonra oyunun kontrolü neredeyse hep bizdeydi. Pozisyonlara girdik. Topun bizde olmasını sağladık ve pozisyon şansı tanımadık. Oyuncularıma devre arasında böyle devam ettiğimiz sürece gol bulabileceğimizi söyledim ve öyle de oldu. Golü bulduk ama burada rakip taraftar maçı aldı diyebilirim. İnanılmaz desteklediler takımlarını. Tamamen ikinci golde dikkatsizlik ve kontrolsüzlükten şansız bir gol yedik. Oyuncularımın mücadelesi, niyetinden ve gayretinden memnunum. Daha çok çalışmamız lazım. Önümüzdeki haftalarda umarım iyi bir çıkış yakalarız."