Ömer Erdoğan: Puan kaybetseydik çok üzülürdüm

Süper Lig 'in 21. haftasında sahasında karşılaştığı Galatasaray 'ı 4-2 mağlup eden Hatayspor'da Teknik Direktör Ömer Erdoğan maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Ömer Erdoğan'ın açıklamaları şöyle;

Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Geri düşmemize rağmen oyundan kopmayan, isteyen ve maçı koparan bir takım izledik. İkinci yarı risk aldık. İsteklerimizi oyuncular iyi uyguladı. Bu maçta puan kaybetseydik çok üzülürdük. Çok doğru işler yaptık. İlk yarı 4-4-2 formatında rakibi karşıladık. Öndeki baskıyı bu şekilde uyguladık. Devreye 2-1 yenik girince risk aldık ve 3-4-3 olarak rakibi karşıladık. Bu da sahada sonuç verdi. Oyuncularım bu planımızı iyi uyguladı. Gerçekten bu maçta puan kaybetseydik çok üzülürdüm. Daha çok pozisyona giren, sürekli arayan ve iyi bir Hatayspor vardı. Oyuncularıma teşekkür ediyorum.