Ömer Erdoğan: Oyuncularım bu maçın ciddiyetini biliyorlardı

Süper Lig'in 33. haftasında konuk olduğu Fatih Karagümrük'e 1-0 kaybeden Atakaş Hatayspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan, 90 dakika sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

'Boupendza ve Santos ile fırsatlar oldu, değerlendiremedik'

Erdoğan fırsat olarak gördükleri bir maçı kaybettiklerini vurgulayarak, “Bizim için fırsat maçıydı. Hem alttaki rakiplerle puan farkını açmak hem de 5'inciliği alabilmek için. Maalesef değerlendiremedik. Maçtan önce zor bir maç olacağını, merkezi çok iyi kapatmamız gerektiğini biliyorduk. Biglia, Bertolacci, Castro gibi oyunculara zaman verdiğimizde sıkıntılar yaşayabileceğimizi söylemiştik. Maçın genelinde o bölgeyi iyi kapattık. Zaman zaman top Karagümrük’te oldu ama ilk yarı hiç pozisyon vermedik. Bizim de fazla pozisyonumuz yoktu. 2'nci yarı ortada devam ederken kırılma anı Diouf’un karşı karşıya kaçırdığı pozisyon oldu, 1-0 öne geçebilirdik. Gol yedikten sonra yine Boupendza ve Santos ile fırsatlar oldu, değerlendiremedik. Bana göre maçın hakkı beraberlikti. Bugün maalesef mağlup olduk. Hemen Göztepe maçı hazırlıklarına başlayıp o maçı kazanarak yeniden çıkışa geçmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

"Oyuncularım bu maçın ciddiyetini biliyorlardı"

Haftasonu kazandıkları Galatasaray maçının üzerlerinde bir rehavet yaratmadığını vurgulayan Ömer Erdoğan, “Rehavet olduğunu sanmıyorum. Ama Galatasaray maçı yüksek tempoda geçti. Oyuncuların ister istemez kısa zamanda toparlanması kolay değildi. Zaman zaman yorgunluklar ortaya çıktı. Oyuncular bu maçın ciddiyetini biliyorlardı. Kazandığımızda alttaki takımlarla puan farkını açıp 5'inciliğe çıkma şansımız vardı. Rakip yabana atılacak bir rakip değildi. Kaliteli oyunculara sahip. İşin savunma kısmını iyi yaptık. Biraz ön bölgede rakibi karşılayıp kazandığımız toplarla hücum etmeye çalıştık ama topu kazandıktan sonra doğru tercihler yapamadık veya merkezde basit top kayıplarıyla hücuma sağlıklı çıkamadık” diye konuştu.

Öte yandan Ömer Erdoğan, Aaron Boupendza'nın maça yedek kulübesinde başlamasıyla ilgili sorulan soruya ise, “10 günlük bir Covid süreci vardı. 16-17 saatlik yolculuktan geldi. En son yerine oynayan Camara’dan memnundum. Onu tercih ettim bugün" şeklinde cevap verdi.