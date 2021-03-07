Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligde Gaziantep ile Fatih Karagümrük'ün yenildiği, Trabzonspor'un Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı haftada önemli bir fırsatı kaçırdıklarını belirtti.

Maçta istediklerini sahaya yansıtamadıklarını dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Önemli bir haftada maalesef hiç beklemediğimiz, istemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Altımızda bulunan Gaziantep ile Fatih Karagümrük'ün yenildiği, Trabzonspor'un Alanyaspor ile oynayacağı haftada bizim için bu iyi bir fırsattı. Maalesef bugün sahada istediklerimizi uygulayamadık. Bizden daha istekli bir Kayserispor vardı, daha akıllı oynayan bir takım vardı. Maalesef bugün sahada daha önce oynadığımız maçlardaki kadar etkili değildik. Tabii bunun üzüntüsü var ama hayat devam ediyor."

Erdoğan, karşılaşmadan gerekli dersleri çıkaracaklarını, gelecek hafta Çaykur Rizespor ile yapacakları maçta bu yenilgiyi telafi etmek istediklerini sözlerine ekledi.

Ganchev: Maçı kazandığımız için çok mutluyuz

Hes Kablo Kayserispor Teknik Sorumlusu Ivko Ganchev, Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşanan helikopter kazasında şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Bugün iyi bir takım olduklarını tüm Türkiye'nin gördüğünü, alınan galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirten Ganchev, şunları kaydetti:

"Tüm Türkiye bugün gördü ki Kayserispor iyi bir takım. Bulunduğu yerden de kimse memnun değildi. Maçı kazandığımız için çok mutluyuz. Bugün herkes 90 dakika koştu. Sadece ilk 11 başlayan futbolcular değil, sonradan oyuna giren oyuncular da son ana kadar mücadele etti. Tüm takıma teşekkür ederim."

AA