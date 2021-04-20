Süper Lig’in 36. haftasında Fraport TAV Antalyaspor’u sahasında 3-2 yenen Atakaş Hatayspor’da teknik direktör Ömer Erdoğan, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Erdoğan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında galibiyetten dolayı oyuncularını tebrik etti.

Rakiplerini iyi analiz ederek çalıştıklarını belirten Erdoğan, "Önemli bir galibiyet aldık. Özellikle omuzlarımızdan galip gelmenin yükü kalktığı için çok mutluyuz. Rakibimizi analiz ederken özellikle takım halinde topun arkasında bekleyip kazandıkları toplarla Amilton, Serdar, Podolski ve Fredy ile çabuk hücuma çıktıklarını tespit ettik ve ona göre çalışmalarımızı yaptık. Savunmada da rakibimizin savunma hattını 4’lü değil 6’lı blok şeklinde karşılayıp ama savunma arkasına atacağımız toplarla da pozisyona gireceğimizi önceden tespit ettik. Bunun da çalışmasını çok fazla zamanımız olmamasına rağmen özellikle dün son antrenmanda gerçekleştirdik. Neticesinde de bugün özellikle ilk attığımız golde karşılığını aldığımız için çok mutluyuz. Maç tamamen kontrolümüzde gitti ve soyunma odasına 1-0 önde girdik." ifadelerini kullandı.

Ömer Erdoğan, ikinci yarının başında savunmada yaptıkları hatalardan dolayı çok basit gol yediklerini kaydetti.

Oyunun kontrolü kendilerindeyken yedikleri ikinci gol sonrası maçın son dakikalarına sıkıntılı girdiklerini aktaran Erdoğan, "Bu da doğal, futbolun içinde oluyor. Son dakikalarda rakip ister istemez çok risk alıyor ve şuursuz, kontrolsüz saldırmaya çalışıyor. Biz de istemeyerek savunmaya çok gömüldük. Aslında orada da akıllı olsaydık, biraz da topun bizde kalmasını sağlayabilseydik çok rahat bir şekilde 4’ü bulur maçı bitirirdik ama son dakikalar sağ olsun Munir ve savunma oyuncularımız orada iyi savundu ve kritik müdahalelerle 3-2’yi korumayı başardık. Oyuncularımı teşekkür ediyorum önemli bir galibiyet, tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.