Ömer Erdoğan: Motive ve özgüvenliyiz!

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Fenerbahçe maçı öncesinde iddialı konuştu. Geçen hafta son şampiyon Başakşehir'i 2-0’la geçen Güney ekibinde genç hoca şu ifadeleri kullandı: "Zor bir maç yine bizi bekliyor. Çünkü Fenerbahçe bayağı bir değişime gitti. Takımın neredeyse yarısını yeniledi. Ciddi bir rakibimiz var karşımızda. Bizim hazırlıklarımız da iyi gidiyor. Çok şükür sağlık açısından herhangi bir sakatımız veya cezalı oyuncumuz yok. Motive ve özgüven anlamında en son aldığımız galibiyetle iyi durumdayız. İnşallah oradan da yine güzel bir mücadeleyle iyi bir skorla Hatay'ımıza döneriz."