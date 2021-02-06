Ömer Erdoğan: Maç maç gidiyoruz

Maçın ilk yarısında kontrolün kendilerinde olduğunu belirten Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, "Kasımpaşa'nın daha fazla 2'nci bölgede rakibi karşılayıp, çabuk hücumlarla özellikle Yusuf üzerinden pozisyon arayacağını biliyorduk. Ancak savunmada buna dikkat ettik ve pozisyon vermedik. İçeri girerken de golü bulduk Oyuncularıma 1-0'lık skorun bizi rahatlatmaması gerektiğini hatırlattım. İkinci yarıda 15-20 dakika bir baskı yedik, sıkıntılı bir süreç yaşadık. Rakip 1-1'i buldu, sonrasında da 2'yi de bulabilirlerdi. Savunmada iyi işler yaptık ve maçı 1-1 devam ettirdik. Yeni giren oyuncular takıma enerji kattı. 2'nci golü bulunca maç çözüldü. Güzel bir sonuç aldık. 1 haftada 3'üncü maçımızı oynadık. Başakşehir'den sonra bu deplasman. Bunun yolculuğu, seyahati var. Kolay değil. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Güzel bir aile ortamımız var. Bundan sonra da inşallah böyle devam ederiz" ifadelerini kullandı.

"TAKIMDA AİLE ORTAMI VAR"

Takımda aile ortamının olduğunu bunun da işlerini kolaylaştırdığını belirten Erdoğan, "Takımın kalecisinden, savunmasına, dışarda bekleyen, az süre alan oyuncular dahil hepsi; karakterli, düzgün insanlar. Bizim oynatmak istediğimiz oyunu hep üzerine koyarak devam ettiriyorlar. Biz de hem kendimizi hem oyuncularımızı geliştirmek için gayret gösteriyoruz. Dediğim gibi takıma aile ortamı var. Hoca-oyuncu, oyuncu-yönetim, hoca-yönetim arasında güzel bir birliktelik var. Bu da işimizi kolaylaştırıyor. Bizim bir oyun sistemimiz var. Rakip seçmeden oynuyoruz. Hücum futbolu oyamaya çalışıyoruz. Hücum oynarken de yaptığımız çalışmalarla pozisyon vermemeye, gayret ediyoruz. Gözde oyuncularımızın hepsi ofansif oyuncular ama bu skorları almamızda kalecimizin, savunma oyuncularımızın da büyük payı var" şeklinde konuştu.

Takım olarak gösterdikleri performans sonrasında Avrupa kupaları hedefi koyup koymadıkları sorulan Ömer Erdoğan, "Biz maç maç bakıyoruz. Bu bizi sezon sonu nereye götürecek göreceğiz. Sezon başında takımı kurarken bu sezonun zor geçeceğini biliyorduk. Bizim ilk sezonumuzda kalıcı olmanın başarı olacağını biliyorduk. Herhangi bir hesap yapmıyoruz. Haftaya direkt rakibimiz Alanyaspor ile oynayacağız. Dediğim gibi bu bizi nereye götürecek göreceğiz. Şu anda böyle iddialı bir açıklama yapmak istemiyorum" dedi.





Olgucan KALKAN / İSTANBUL,(DHA)-