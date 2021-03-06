Ömer Erdoğan: Klopp etkileyici...

Hatayspor'un başarılı teknik direktörü Ömer Erdoğan Alman basınına özel bir röportaj verdi. Almanların etkili basın kuruluşlarından Sport1'de Reinhard Franke imzasıyla yayınlanan mülakatta Erdoğan etkilendiği önemli teknik adamlardan bahsederken ileride Almanya'da görev yapmak istediğini belirtti. İşte Hatayspor teknik direktörü Ömer Erdoğan'ın Sport1'e yaptığı açıklamaların tamamı...

Türkiye'ye ilk transfer olduğunuz dönemde zorlanmış mıydınız?

İlk başta zorlandım. Almanya'da doğum yetiştiğim için bir süre adaptasyon sorunu yaşadım. Ama çok çabuk uyum sağladım. Başarılı bir futbolculuk kariyeri sonrası antrenörlüğe adım attım. Ülkemi çok seviyorum. Ailemle buraya yerleştim ve burada çok çok mutluyuz. Futbolculuk döneminden sonra şimdi antrenörlük dönemini de keyif alarak mutlu bir şekilde sürdürüyorum.









Almanya ve Türkiye alt yapılarını nasıl kıyaslarsınız?

İlk geldiğim yıllarda Almanya ve Türkiye arasında alt yapılarda çok fark vardı. Şu an açıkçası Türkiye yapılan yatırımlarla iyi imkanlara sahip olmaya başladı. Bunun meyvesini de şu an Avrupa'da üst seviyede ülkemizden transfer olarak dünyanın en iyi liglerinde futbol oynayan Türk oyuncularıyla zaten göstermiş oldu. Türk futbolu da gün geçtikçe Avrupa'daki üst seviyedeki liglere yaklaşmaya başladı. Mesut Özil'in de Türkiye'ye transfer olması ligimizin marka değeri için çok önemli. Mesut Özil bir dünya starı. Hem ligimizin kalitesini yükseltti hem de yabancı hayranlarının ligimize olan ilgisini artırdı.

"Tuchel ve Klopp'un bana katkısı çok oldu"

Tuchel ve Klopp'un yanında staj yaptınız size katkıları nasıl oldu?

Dünyanın en iyi teknik direktörlerinden olan Tuchel ve Klopp'un yanında staj yapma imkânım oldu. İki teknik adamdan da çok önemli şeyler öğrendiğimi düşünüyorum. Hem antrenman metotları hem analiz anlamında hem de oyuncularıyla iletişimlerini yakından takip etme fırsatım oldu. Antrenörlük kariyerime başlangıçta benim için büyük artı oldu. Klopp'un oyuncularıyla olan iletişimi beni çok etkiledi. Tomas Tuchel ise idmanlarda dahi oyuncularından sıfır hatayla performans istiyor ve mükemmeliyetçi bir tarafı var. Onun da bu tarafı bana katkı sağladı ve beni etkiledi.

"Schmidt ve Favre'den çok şey öğrendim"

Aynı zamanda Roger Schmidt'i Leverkusen'de döneminde izleme fırsatım oldu. Onun da antrenman metodları olsun, oynattırmak istediği futbolu özellikle korkusuzca 3. bölgede top kaybından sonra baskı sonrası kazandıkları topları antrenmanlarda sürekli çalıştırması ve tekrarlaması benim için bir artı oldu. Lucien Favre'nin yanında staj yaptığım dönemde özellikle Favre'nin oyuncularıyla iletişimi, antrenmandaki disiplini, pas oyunlarında dışardan oyuncularına müdahalelerini görme fırsatım oldu. Favre'nin de bu tarafı beni etkiledi.

"Bundesliga'da çalışmayı çok isterim"

Teknik direktör olarak ilerleyen yıllarda Almanya'da çalışmayı düşünüyor musunuz?

Almanya her zaman benim kafamda çalışmayı düşündüğüm yer. İlerleyen yıllarda böyle bir fırsat olursa hazır olduğum zaman Bundesliga'da teknik direktörlük yapmayı çok isterim. Bundesliga bence dünyanın en iyi 3 liginden bir tanesi. İnşallah ilerleyen yıllarda çalışma fırsatım olur. Doğru bir proje ve doğru bir kulüpte olması gerekiyor. Benim de buna hazır olmam gerekiyor. Alman dilini ana dilim gibi konuşmam benim için elbette avantaj olacaktır.

"Mönchengladbach neden olmasın"

Borussia Mönchengladbach yeni sezon için bir teknik direktör arıyor. Size teklif gelirse Borussia Mönchengladbach'da çalışmak ister misiniz?

Mönchengladbach tarihi bir kulüp. Çok doğru yönetilen, son yıllarda sürekli ilk 5'i zorlayan ve Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir kulüp. Taraftarıyla, stadıyla ve camiasıyla çok büyük bir kulüp. Orada staj yaptığım dönemde stattaki ambiyansı ve tesislerdeki durumu gördüm bu beni çok etkiledi. İlerleyen zamanlarda neden olmasın...



