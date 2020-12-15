Ömer Erdoğan: Kırmızı karttan sonra istediğimiz olmadı

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, ikinci yarının başında 10 kişi kalmalarının oyun planlarını etkilediğini dile getirdi. Maçın ilk yarısının bekledikleri gibi geçtiğini vurgulayan Erdoğan, "Ankaragücü’nün ilk yarılarda çok kapandığını ve 8 kişiyle savunma yaptığını analiz etmiştik. Maç sıkıntısız geçiyordu. Oyun planımıza göre, 50-60. dakikadan sonra değişikliklerle ön bölgeye hareket getirecektik. Kırmızı karttan sonra istediğimiz olmadı. 1-0’ken net pozisyon bulduk. Birini değerlendirsek böyle sonuçlanmazdı. 10 günde 4 maç yaptık. Eksiklerimiz vardı. 10 kişi kalmamıza rağmen skoru çevirmeye çalıştık ama başaramadık. Göztepe deplasmanından iyi bir sonuçla dönmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu