Ömer Erdoğan - Kayserispor anlaşması gerçekleşmedi! İşte o açıklama

Hikmet Karaman ile yolların ayrılması sonrası Hatayspor'a veda eden ve Ömer Erdoğan'ı takımın başına getirdiğini duyuran Kayserispor, transfer tahtasını açamadı. Bu gelişme sonrası 5 Haziran'da yapılan anlaşma 13 Haziran'da Ömer Erdoğan tarafından iptal edildi.

Kişisel sosyal medya hesabından konu ile ilgili açıklama yapan Erdoğan, Kayserispor taraftarlarına kendisine gösterdikleri sevgi nedeniyle teşekkür etti ve Sarı Kırmızılı ekibe başarılar dileyerek şu ifadeleri kullandı:

'Büyük bir üzüntüyle kendilerine belirttim'

''Yeni bir meydan okuma hedefi ile her konuda mutabık kaldığım Kayserispor Kulübü ve değerli başkanı Berna Gözbaşı hanımefendiyle en son yaptığımız görüşme sonucunda transfer tahtası ile alakalı gelişen maniler sebebiyle büyük bir üzüntüyle bu anlaşmanın tarafımca kabul edilemeyeceğini kendilerine belirttim ve siz değerli spor kamuoyu ve Kayserispor camiasina da belirtmek isterim.''

'Teşekkürlerimi ve hürmetlerimi iletiyorum'

''Kayserispor kulübü ile ismimin geçtiği andan itibaren bana gerek sosyal medyadan gerek ise mesajlarıyla sevgi ve desteklerini gösteren Kayserispor taraftarına teşekkürlerimi ve hürmetlerimi iletiyorum. Gelecek sezonda Kayserispor kulübüne gönülden başarılar diliyorum.''

Transfer listesi sunmadı

Anlaşma sonrası Kayserispor Yönetimi'ne henüz herhangi bir transfer listesi sunmayan başarılı teknik direktörün tamamen transfer engeli nedeniyle göreve başlamadığı öğrenildi.