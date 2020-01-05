Ömer Erdoğan: Jürgen Klopp’u örnek alıyorum

TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük’ün teknik direktörü Ömer Erdoğan, İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool’un Alman çalıştırıcısı Jürgen Klopp’u örnek aldığını söyledi. Futbolculuk kariyerine Almanya’da başlayan Ömer Erdoğan, Erzurumspor, Diyarbakırspor, Galatasaray, Malatyaspor ve Bursaspor’da forma giydi. Bursaspor ile 2009-2010 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Erdoğan, bu takımda 2013’te futbolculuk kariyerini noktaladı. Daha sonra Eskişehirspor ve Bursaspor’da antrenörlük yapan Ömer Erdoğan, ilk teknik direktörlük deneyimini ise Fatih Karagümrük’te yaşıyor.

Ömer Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, futbolu bıraktıktan sonra deneyim kazanmak adına önemli teknik direktörlerin yanında antrenmanlara katıldığını belirterek, "Chelsea’de, A Milli Takım’dan hocam Guus Hiddink döneminde 2 haftalık bir staj yaptım. Borussia Dortmund’da Jurgen Klopp ve Thomas Tuchel dönemlerinde 2 dönem staj yaptım. Borussia Mönchengladbach ve Bayer Leverkusen takımlarında da antrenmanlara katıldım. Bir şeyler öğrenmeye ve farklılıkları görmeye çalıştım." ifadelerini kullandı.

Liverpool ile geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Klopp’un çok zeki ve akıllı biri olduğunun altını çizen 42 yaşındaki teknik adam, "Klopp ile tanışma fırsatı buldum. İnanılmaz pozitif bir adam. Oyuncularla iletişimi inanılmaz müthiş. Kitaplarını da okudum. Çok araştırıyorum. Bulunduğu nokta tesadüf değil. Klopp’un hayatını kendimle kıyaslarsam, Mainz 05’te stoper olarak genç yaşta futbolu bıraktıktan sonra ona bu görev veriliyor. Borussia Dortmund’un sıkıntılı dönemlerinde kulüp ona güveniyor ve göreve getiriyor. Bu şekilde kariyeri başlıyor. Sürekli kendini yenileyen ve geliştiren bir tarzı var. Şu an dünyanın en başarılı hocası. Büyük isimleri kendime hep örnek aldım. Futbolculuk dönemimde hep zirveye oynamaya ve en iyisi olmaya çalıştım. Hocalıkta da böyle bir yol çizmek istiyorum. Bu konuda kendime güveniyorum. İnşallah Allah bizi mahcup etmez." diye konuştu.

"Hedefimiz Süper Lig"

Ömer Erdoğan, hedefi olan bir takıma geldiğini ve sezon sonunda Süper Lig’e yükselmek istediklerini dile getirdi. TFF 1. Lig’de ilk yarı sonunda takımlar arasında fazla puan farkı bulunmadığına dikkati çeken Erdoğan, "Çok sürpriz sonuçlar alındı. Ligin son sırasındaki Eskişehirspor, zirvedeki takımı yenebilecek durumda. İkinci yarıda bir galibiyet serisi yapan takım bu işi götürmüş olacak. Futbolcular da bulundukları noktadan memnun değil. Bu takım sezon başında şampiyonluk için kuruldu. Üst sıralarda yer buldu ama son bölümde play-off grubundan 3-4 puan geriye düştü. Bu puan farkını kapatacak kaliteye sahibiz. İkinci yarıya iyi başlamak istiyoruz. Hedefimiz Süper Lig. Bunun bilincindeyiz. İnşallah bu hedefi 17 final maçı sonrasında gerçekleştiririz." değerlendirmesinde bulundu. Takımdan ayrılan futbolcuların olduğunu kaydeden Ömer Erdoğan, "Bu futbolcuların yerlerini doldurmak için sürekli araştırıyoruz. Ofansif anlamda transfere ihtiyacımız var. Defansif anlamda sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Devre arası transfer yapmak çok zor. Bize katkı sağlayabilecek oyuncu grubunu bulursak transfer etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"VAR, kesinlikle TFF 1. Lig’de de kullanılmalı"

Ömer Erdoğan, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin TFF 1. Lig’de de uygulanması gerektiğini aktardı. Avrupa’nın önde gelen liglerinde de kullanılan VAR sistemi hakkında görüşlerini dile getiren 42 yaşındaki çalıştırıcı, "VAR sistemini henüz sağlıklı bir şekilde oturtamadık. Kesinlikle TFF 1. Lig’de de kullanılmalı. Bazı hatalar oluyor. Bunları minimuma indirirsek hem Süper Lig’e hem de TFF 1. Lig’e çok faydalı olur. Tabii ki belli hazırlıklar yapılması gerekiyor ama VAR’ı inşallah ikinci yarıdan itibaren kullanabiliriz." şeklinde görüş belirtti. Ömer Erdoğan, "2010’da Bursaspor ile şampiyonluk yaşadınız. Daha sonra hiçbir Anadolu takımı şampiyon olamadı. İlk yarıyı lider bitiren Demir Grup Sivasspor, Bursaspor’un yaptığı başarıyı elde edebilir mi?" sorusuna, "Gönül ister, tabii ki. Annem Sivaslı. Yarı Sivaslı sayılırız. İnşallah başarırlar. Şu an gidişatları çok iyi." cevabını verdi.

ANTALYA (AA) / EMRE DOĞAN