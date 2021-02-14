Sahada gösterdikleri mücadeleden dolayı oyuncularına teşekkür eden Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, maçın değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:

“İlk yarı kırmızı kartı görene kadar, maçın kontrolü bizdeydi. Önde baskı uygulayıp, rakibe hem pas yollarını kapatıp hem de kazandığımız toplarla hücum yapmaya çalıştık. Bunda da zaman zaman başarılı olduk, bir tek üçüncü bölgede sonlandırmada şanssızdık. İlk yarı rakibe iki tane duran top pozisyonu dışında pozisyon vermedik. Tabii kırmızı kartı gördükten sonra ister istemez ikinci yarı sistemde bazı değişiklikler yaptık, Aabid’i sağ beke aldık. İkinci yarıda takım gerçekten karakter gösterdi, saha içerisinde inanılmaz bir yardımlaşma, inanılmaz bir koşu temposu, inanılmaz bir mücadele vardı. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. İnşallah şimdi, Erzurum maçına iyi hazırlanıp oradan iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz”