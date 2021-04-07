Galatasaray karşısında çok rahat bir galibiyet elde eden Hatayspor'da, teknik direktör Ömer Erdoğan, maçın taktik analizini dile getirdi. Eksiklerine rağmen Galatasaray'ın çok geniş bir kadrosu olduğuna vurgu yapan Erdoğan, "Bir tek savunma kısmında Donk’un partneri kim olabilir düşüncesi vardı, biz Ozornwafor’u bekliyorduk. Hatta onu da analiz ettik. Analizlerimizde onun ağır bir oyuncu olduğunu, çok tecrübeli olmadığını ve onun üzerine oynamamız gerektiğini düşündük ve çalıştık. Uzun topların Kamara ya da kenardaki oyunculara gönderilmesini planladık. Çünkü stoperleri uzun, iki bekleriyse kısaydı. Diouf iyi bir sıçrama yeteneğine sahip olsa da kenarlardan gelerek daha başarılı olacağımızı düşündük. Tabii Gedson’u orada görünce bizim için de sürpriz oldu" dedi ve şöyle devam etti:

'Kısa pastan, uzuna döndük'

"Ne zaman ki Gedson Fernandes’in oynayacağını öğrendim, soyunma odasında kaleci ve oyuncularımıza topları ona yakın atabileceğimizi belirttim. Zira oradan bir avantaj elde edebilirdik. Nitekim Gedson, Diouf’tan daha kısa. Bu değişikliği son dakikada yaptık. Bu da sonuca gitmemize yardımcı oldu. Böyle bir çalışmamız vardı ve bunu da sahada uygulamış olduk. Özellikle top bizdeyken merkezde çok kısa paslarla değil, savunma arkası çabuk paslarla gidelim dedik."

'Ceza yayında adamları yok'

"Analizlerimizde Galatasaray’ın alan savunması yaptığını ve ceza sahası yayında adam bırakmadığını görmüştük. Kullandığımız serbest vuruşta top istediğimiz noktaya gelince ve korner çizgisinin biraz dışına çıkınca bizim için daha rahat bir uygulama şansı doğdu. Nitekim tek bir pasla Ruben’in muhteşem golü geldi. Diouf'un golünü de çalışmıştık. Kenar ortalarında beklerin uzaktaki oyuncuyu iyi marke edemediğini tespit ettik. Mesut’un yaptığı ortada David’in topla buluşması ve çizgiye inip Diouf’a çıkarması gibi. 15 günlük süreçte iyi çalıştık. Bunu karşılığını alınca doğru çalışmanın önemini gördük."