Ömer Erdoğan: Daha yolun başındayım, öğrenecek çok şey var

Süper Lig'de 2 sezondur Hatayspor ile yakaladığı başarının mimarlarından olan teknik direktör Ömer Erdoğan, FANATİK'e çok özel açıklamalarda bulundu.

İşte genç teknik adamla gerçekleştirdiğimiz röportaj:

■ Geçen sene ile bu sezonki onbirleriniz arasında 9 değişik isim var. Sadece Munir ve Diouf duruyor. Ancak Hatayspor'un futbolu yine alkışlanıyor ve takımınız yine zirve takipçisi. Nasıl başardınız?

Bu, çok önemli bir konu. Oynatmak istediğim futbol belli. Öncelikle transferde, oyuna uygun isimleri tercih ediyoruz. Oyuncuya, ondan ne istediğimizi, analizlerimizi gönderiyoruz. Oyuncu geldiğinde bu takımda nasıl bir oyun oynayacağını, mantaliteyi biliyor. Analize çok kafa yoruyoruz. İdmanların tamamını drone ile çekiyoruz. Eksikleri videolar ile gösteriyoruz. Oyuncular ilerleme kaydedince projeye inanıyor. Bir yandan kendi gelişimini sürdürürken, diğer taraftan takımın başarısında pay sahibi oluyor. İşler iyi gidince de süreç kolay yol alıyor.

'Ayrılığa da hazırdık!'

■ Bu kadar büyük bir değişim; yönetim ve sizin isteğiniz doğrultusunda mı gerçekleşti?

Ne yönetimin ne de benim tercihimdi. Biz o kadrodan 8-9 oyuncuyu tutmak istiyorduk. Fakat profesyonel bir dünya sonuçta. Bazıları kiralıktı, kulübüyle yeniden anlaşamadık. Bazı arkadaşlar da tercihlerini farklı kulüplerden yana kullandı. Bir hoca olarak devam edelim isterdim. Çünkü birbirimizi tanıyorduk. Onlar kalsa, ufak dokunuşlar ile kadromuzu tamamlardık. Fakat ayrılığa da hazırdık. Şubat'tan beri bu kadroyu kurmak için çalışıyorduk. Bizim bir limitimiz var. Bütçeleri dengede tutuyoruz. Geçen sene sportif başarı ile birlikte yönetimsel başarının da önemi büyüktü. Çoğu kulüpte ödemelerde aksama olur. Özellikle yabancılar, alışık değiller bu duruma. Bizde bu sıkıntı hiç yaşanmadı. Bütçemize göre kadro kurduk, yönetim de mali disiplini çok iyi yönetti. Bu durumda oyuncunun da kafası rahat oluyor, verimi artıyor.









'Kendimi güncelliyorum'

■ Kendi gelişiminizi nasıl sürdürüyorsunuz?

Her antrenman, her maç bizim kendimizi geliştirmemiz için bir fırsat. Hep yeni şeyler öğreniyoruz. Antrenörlüğe başladıktan sonra, her maçı farklı gözle izliyorum. Oyuncular nasıl pozisyon alıyor, geçişler nasıl yapılıyor, savunma-hücum organizasyonları nasıl? Futbol sürekli kendini yeniliyor. Son Avrupa Şampiyonası'na bakın. İtalya önemli örnek. Gerçek takım oyunu oynuyorlar. Savunmaları süper, ama geçiş oyunları da öyle ve şampiyon oldular. 8-10 yıl öncesine kadar Barcelona'nın 'tikitaka'sı konuşuluyordu. Bugün daha çok topla geçiş oyunları, takım savunması önem kazandı. Bu yüzden sürekli kendimi güncellemeye çalışıyorum. Sabit bir sistem üzerine takılıp kalmıyorum. Geçen sene bireysel performanslarla ön planda oynuyorduk, Boupendza'nın öne çıktığı bir sezondu. Bu sene daha kolektif oynuyoruz. Gol dağılımındaki eşitlik de bunun göstergesi.

'Hücum, savunmada başlar'

■ Teknik adamlar da kazandıkça üstüne mi koyuyor?

Kesinlikle... Futbol, kazandıkça daha keyifli oluyor! Oyuncunun motivasyonu, özgüveni artıyor. Yapması gerekenleri daha kolay yapıyor. Benim için mücadele olmazsa olmaz. Oyuncularım bunu bildikleri için bizim hücumumuz savunmadan, savunmamız hücumdan başlıyor. Şimdilik işler yolunda ama daha yapacak çok işimiz var.

■ Ne zaman 4 Büyükler'de görürüz sizi?

Bir yol haritam yok. Burada yapacak çok işim var. Bir gün elbette ayrılık olacak. Buradan ayrılırsam nereye giderim? İnanın bir düşüncem, hayalim yok. Ben şu anın keyfini çıkarmaya çalışıyorum. Bu işin çok başındayım, öğrenecek çok şeyim var.









'Her hafta, yeni bir meydan okuma'

■ Aklınızın bir köşesinde şampiyonluk var mı?

Havaya girecek, büyük hedeflerle ilgili açıklamalar yapacak durumumuz yok. Nerede olduğumuz değil, nerede bitireceğimiz önemli. Her hafta yeni bir sınava giriyoruz. Her hafta yeni bir meydan okuma bizim için. Şu an buralarda olmamızın tek önemli yanı; oyuncularımın ve camianın özgüvenli, mutlu olması.

'İkincilik bile başarısızlık!'

■ Devler değirmen gibi hoca eskitiyor. Neden?

Buradaki sabır orada yok. Çünkü oralarda ikincilik bile başarısızlık! Bu yüzden büyüklere giderken, baskıya hazırlıklı olmak şart. Hem psikolojik hem de oyunsal anlamda kendinizi geliştirirseniz, oralarda da sıkıntı yaşamazsınız.

'Stefan Kuntz, doğru tercih'

■ Milli Takım 'a yabancı hoca getirildi. Ne düşünüyorsunuz?

Avrupa Şampiyonası'ndan sonra bir değişim şarttı. Ülkemizden bir Türk hoca yapabilir miydi? Elbette. Ancak Hamit Altıntop, Kuntz'u çok araştırarak getirdi. Stefan Kuntz'un doğru tercih olduğunu düşünüyorum. Güzel gelişmeler izliyoruz. Umarım başarılı olur.

‘Sergen Yalçın ile sorun yok’

■ Geçen seneki Beşiktaş maçı sonrasında Sergen Yalçın ile aranız nasıl?

Gayet iyi, sıkıntı yok. En son Beşiktaş maçında görüştük, kendisine yanlış bir aktarımın olduğunu söyledim. Futbolunu beğenerek izlerdim, hocalıkta da bana göre geri kalmayacak. O açıklamalar o gün yaşandı ve bitti.

“Medeniyetlerin buluştuğu Hatay'da Avrupa takımları buluşsun istiyoruz...”

Söz, Hatayspor Onursal Başkanı Dr. Lütfü Savaş'ta: "Hatayspor'un mali ve kurumsal yapısını sağlam temellere oturtmak için çalışıyoruz. Kulübün 'uçurumun kenarından' bugünlere gelebilmesi için büyük çaba sarf ettik. Gelir dengelerinin sürdürülebilir olması, etkin bir scouting sistemi vealt yapıdan oyuncu yetiştirmek ana hedeflerimiz. Medeniyetlerin buluştuğu Hatay'da, Avrupa takımlarının buluşmasını istiyoruz. Bunu başaracak irade, disiplin ve bilgi birikimine sahibiz."

Zafer Büyükavcı / FANATİK ÖZEL