Hatayspor teknik direktörü Ömer Erdoğan, Galatasaray maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Ömer Erdoğan, "Daha iyisini yapabilirdik. Analiz ettiğimiz gibi bir Galatasaray karşımıza çıktı. Buna karşılık vermek gerekiyordu. Aksiyon alanında çoğalamadık. Bu tür maçlarda golü bulursanız daha moralli oynarsınız. İlk yarı çok net pozisyon vermedik. Hatalı bir gol yedik"

"İkinci yarı rakibi savunmadan çıkarken rahatsız ettik. Kırılma noktalarında ister istemez oyuncuların motivasyonu düştü 2. golden sonra. Bundan ders çıkaracağız. Erzurumspor'la erteleme maçımız var. Tamamen oraya yoğunlaşacağız"

"Takım bu kadar mücadele ederken gereksiz yere görülen kartlar rahatsız ediyor bizi. Gerekli uyarılar yapacağız. Analizler yaparken bunları gösterdik. 10 kişi kalınca motivasyon düşüyor"