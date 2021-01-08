Atakaş Hatayspor, Süper Lig’in 18. haftasında 10 Ocak Pazar günü sahasında yapacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam etti. Antakya Atatürk Stadı’nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Çift kale maçla tamamlanan antrenmana, takımın yeni transferi Liberyalı forvet Mohammed Kamara da katıldı.

Teknik direktör Erdoğan, antrenmanda gazetecilere, geçen hafta deplasmandaki Gençlerbirliği maçında, kalecileri Munir Mohand Mohamedi’nin rakip oyuncuya yönelik hareketini "talihsiz bir maç yaşadık" şeklinde değerlendirdi. Munir’in şanssız bir pozisyon yaşadığını belirten Erdoğan, şöyle konuştu: "Maç istediğimiz gibi giderken rakibin bize karşı kapanıp kontra ataklarla hücum edeceğini bildiğimiz için ilk golü atmamız çok önemliydi çünkü golü attıktan sonra rakibin de daha çok risk alıp oyunun bizim lehimize döneceğini beklerken maalesef talihsiz bir pozisyonla karşılaştık. Tabii ki sıcağı sıcağına açıkçası pozisyonu çok değerlendiremedik. İlk başta sanki bilerek yapılıyormuş gibiydi ancak detaylı inceleyince şansız bir pozisyon yaşamış. Kamerada detaylı bir şekilde incelediğimizde Munir kesinlikle rakibi görmüyor ve doğal olarak kalkarken destek alarak kullanacağı ayağını uzatıp bir kalkış şekli var. O ara zaten Gençlerbirliği futbolcusu Arda’nın da normalde yüzü kaleye dönükken Munir’e doğru tam dönmesiyle çok şanssız bir pozisyon yaşamışız. Tabi bu Munir’i kaybetmekle birlikte devamında penaltı, 10 kişi kalmamız bizi tabii ki sıkıntıya soktu. Dediğim gibi yaşandı, bitti. Üzüldük ama 10 kişi kalmalarına rağmen oradan iyi bir sonuç almaya çalışan oyuncularımız vardı."

Ömer Erdoğan: Çıkışımızı devam ettirmek istiyoruz

Rakiplerinin hücum gücüne dikkati çeken Erdoğan, "Analizlerimizi yaptık, biz de iyi durumdayız. Özellikle son haftalardaki çıkışımızı devam ettirmek istiyoruz. İnşallah güzel bir futbolla sahamızda güzel bir sonuç alırız. Bana göre son haftalarda ofansif anlamda çok gol atan iki tane takım karşılaşacak. Seyir zevki güzel olacak bir maç bekliyorum." dedi.

AA