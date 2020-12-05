Ömer Erdoğan: Buraya 1 puan almaya gelmedik

Galatasaray ile Türk Telekom Stadı'nda karşılaşacak olan Hatayspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan, maç öncesinde maç ile ilgili açıklamalar yaptı. Erdoğan, İstanbul'a bir puan almak için gelmediklerini belirterek galibiyet arayacaklarını söyledi.

İşte Ömer Erdoğan'ın açıklamaları:

Sezon başıyla kıyaslarsak özellikle Galatasaray'ın son iki maçı daha az forma şansı bulan arkadaşlardan oluşuyor.

Oyuna katkı veren bir takım görüntüsü veriyor. Fatih hoca kadroyu bozmadı ve bugün de aynı kadroyu çıkardı. Biz de buna çalıştık. Buraya 1 puan almaya gelmedik. Çıkıp mücadelemizi vereceğiz. Oyuncularımıza güveniyoruz. Umarım buradan iyi sonuçla ayrılacağız.

Sakatlar sonrasında sol bekimiz olmadığı için Burak'ı oraya aldık. Ters ayak ama Burak'ı orada deneme şansımız olmadı. Burak da özellikle Almanya'da aldığı eğitimle savunmada nasıl duracağını gösterecek. Zaten biliyor arkadaşımız.