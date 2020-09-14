Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, son şampiyon karşısında güzel ve önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Ömer Erdoğan, "Hatayspor'un Süper Lig'deki ilk maçıydı. Kazandığımız için çok mutluyuz. Rakibimizi iyi analiz ettik. Maçta topa daha çok sahip olan Başakşehir'di ama pozisyon vermedik. Güzel ve önemli bir galibiyet oldu."

"Başakşehir'i yenmek kolay değil. İlk maçta geçen senenin şampiyonunu yendik diye büyük hedeflerden bahsetmek doğru olmaz. Daha 39 tane maç var" ifadelerini kullandı