Ömer Erdoğan: Avrupa kupalarına gitmeyi istiyoruz

Süper Lig'in 41. haftasında Helenex Yeni Malatyaspor, sahasında Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi. Erdoğan, maçın değerlendirmesini yapmadan önce Filistin'de yaşanan olaylara karşı üzüntülü olduğunu belirterek, "Allah oradaki Müslüman kardeşlerimize yardımcı olsun. İnşallah orada Filistinli kardeşlerimiz bir an önce huzura kavuşurlar" dedi.

"GAZİANTEP MAÇINI GALİP GELİP, SİVASSPOR'UN DA PUAN KAYBINI BEKLEYECEĞİZ"

Ömer Erdoğan, kendilerinin 5'incilik pozisyonunu korumak açısından önemli bir müsabaka olduğunu kaydederek, "Aynı zamanda da Malatyaspor ligde kalmayı garantilemesi açısından önemli bir karşılamaydı. Maçta keyifli geçtiğini düşünüyorum. Biz biraz kontrollü başlayıp ikinci bölgede rakibe karşı çabuk hücumlarla pozisyon bulmaya çalıştık. Bunda da başarılı olduk. Rakibe ilk yarı hiç pozisyon vermeden gol öncesinde de birkaç tane girdiğimiz net pozisyon vardı. 1-0 devre arasına girdik, rakibimizin daha çok risk alıp, daha çok bize daha çok savunmada boş alan bırakacağını biliyorduk. Oyuncularımızı ona göre ikinci yarı soyunma odasında gereken taktiksel bilgileri verdik. 1-0'ken girdiğimiz Aaron'un özellikle iki tane pozisyonu vardı. Belki orada pozisyonu gole çevirseydik 2-0 maçı koparıp galip gelebilirdik ama gol yedikten sonra açıkçası Yeni Malatyaspor'da girdiği çok net pozisyonlar vardı. Maçı pozisyon olarak değerlendirirsek ilk yarı biz daha iyiydik, Malatya ikinci yarı daha iyi oyunu vardı ve maçın hakkı açıkçası beraberlikti. Biz şimdi artık önümüzdeki Gaziantep maçına hazırlıklarımıza başlayacağız. Orada en son içeride oynayacağımız Antep maçını galip gelip Sivasspor'un da puan kaybını bekleyeceğiz ve ligi 5'inci olarak bitirip ondan sonra tabii ki 5'inci olarak da Beşiktaş'ın kupa finalini almasını bekleyip, 5'inci olarak Avrupa kupalarına gitmeyi istiyoruz. Tabi bu artık bizim elimizde değil. Biz maçımızı kazanıp Sivas'ın da oradan puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Malatyaspor'a da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum" diye konuştu.

DHA