Sakarya Süper Amatör Lig ekiplerinden Söğütlüspor’da forma giyen, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 1. sınıf rekreasyon bölümü öğrencisi 20 yaşındaki orta saha Ömer Doğukan Ceyhan’ın hedefi 3 büyük takımdan birinde oynamak ve A Milli Takım’a yükselmek. Galatasaray , Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi kulüplerde top koşturmak isteyen genç oyuncu, Avrupa takımlarında da forma giymek istiyor.

3 BÜYÜKLERDE OYNAMAK İÇİN ÖNEMLİ İSİMLERLE GÖRÜŞÜYOR

3. Lig ve BAL takımlarında kamp tecrübeleri olan ve 13 yaşından itibaren resmi maçlara çıkmaya başlayan Malatya doğumlu genç sporcu, Süper Lig’de futbol oynamak için futbol dünyasının önemli isimleri ile irtibat halinde. Malatyalı iş insanı Sabri Ceyhan’ın oğlu olan Ömer Doğukan, Süper Lig takımlarında forma giydikten sonra A Milli Takım forması giyerek golleriyle Türk milletine sevinç yaşatmak istiyor.

DHA